Французький "Нант" вимагає у "Кардіффа" заплатити за зниклого Еміліано Сала
Французький "Нант" вимагає в "Кардіффа" сплатити трансфер форварда Еміліано Сали, який розбився над Ла-Маншем відразу після оформлення трансферу.
Французький клуб вимагає, щоб клуб з Уельсу сплатив 17 млн євро.
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"Кардіфф" не погасив перший запланований платіж, до того моменту поки вони не будуть задоволені документацією, повідомляє BBC. До трагедії трансфер футболіста "Нант" оцінив у 20 млн євро.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Однак тоді не було відомо, чи належать вони літаку.
- 24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
- Після цього пошуками зниклого літака та футболіста з пілотом почали займатися приватні особи. Для цього родина Еміліано Сала та всі небайдужі зібрали гроші. Ввечері 3 лютого вони повідомили про знахідку уламків літака. Згодом стало відомо, що серед уламків є і тіло.
Джерело: 24 Канал
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