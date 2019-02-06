Французький "Нант" вимагає у "Кардіффа" заплатити за зниклого Еміліано Сала

Французький "Нант" вимагає в "Кардіффа" сплатити трансфер форварда Еміліано Сали, який розбився над Ла-Маншем відразу після оформлення трансферу.

Французький клуб вимагає, щоб клуб з Уельсу сплатив 17 млн євро.

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"Кардіфф" не погасив перший запланований платіж, до того моменту поки вони не будуть задоволені документацією, повідомляє BBC. До трагедії трансфер футболіста "Нант" оцінив у 20 млн євро.

Nantes have demanded payment from Cardiff City over the £15m transfer of Emiliano Sala https://t.co/9FztwhgegG pic.twitter.com/tqChJDQ0ec — BBC Sport (@BBCSport) 6 февраля 2019 г.

Що сталося з Еміліано Сала

Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.

Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.

Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Однак тоді не було відомо, чи належать вони літаку.

24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.

Після цього пошуками зниклого літака та футболіста з пілотом почали займатися приватні особи. Для цього родина Еміліано Сала та всі небайдужі зібрали гроші. Ввечері 3 лютого вони повідомили про знахідку уламків літака. Згодом стало відомо, що серед уламків є і тіло.

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