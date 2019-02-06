Французький "Нант" вимагає у "Кардіффа" заплатити за зниклого Еміліано Сала

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Еміліано Сала
Еміліано Сала / twitter.com

Французький "Нант" вимагає в "Кардіффа" сплатити трансфер форварда Еміліано Сали, який розбився над Ла-Маншем відразу після оформлення трансферу.

Французький клуб вимагає, щоб клуб з Уельсу сплатив 17 млн євро.

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"Кардіфф" не погасив перший запланований платіж, до того моменту поки вони не будуть задоволені документацією, повідомляє BBC. До трагедії трансфер футболіста "Нант" оцінив у 20 млн євро.

 

 

Що сталося з Еміліано Сала

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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