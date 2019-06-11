Французький півзахисник покинув львівські "Карпати"

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Карім Йода
Карім Йода / ФК "Карпати"

Француз Карім Йода покинув львівські "Карпати". "Зелено-білі" вирішили не продовжувати співпрацю з гравцем.

Карім Йода приєднався до "Карпат"  в лютому 2019 року як вільний агент. З цього часу він зіграв за команду 11 матчів – 10 в чемпіонаті України, і ще один – у Кубку. Саме в кубковому матчі проти "Інгульця" Йода не забив післяматчевий пенальті, і "Карпати" не вийшли у півфінал.

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У матчі проти "Десни" 18 травня Йода отримав пряму червону картку. Після цього не зіграв у трьох матчах чемпіонату, а згодом і у перехідних матчах з луцькою "Волиню". Другий матч у Луцьку "Карпати" та "Волинь" так і не дограли.

Варто зазначити, що Йода підписав з "Карпатами" контракт на 2,5 роки. Однак через півроку "львівський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з французьким півзахисником", – йдеться на сайті.

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
Джерело: 24 канал
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