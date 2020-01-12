Фуркад оформив золотий дубль в Обергофі, українці провалили мас-старт

В Обергофі завершився 4-й етап Кубка світу з біатлону. Чоловічий мас-старт, який був останньою гонку етапу, виграв французький біатлоніст Мартен Фуркад.

Боротьба за перемогу

Організатори етапу скоротили довжину кола в мас-старті через погодні умови. До першої стрільби спортсмени пробігли два кола по 2,5 кілометри.

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Відразу 13 біатлоністів чисто відпрацювали на першій стрільбі. Групу лідерів очолили Тар'єй Бьо та Мартен Фуркад. Різниця між першою та 13 позицією складала всього 16 секунд.

Розподіл сил дещо змінився після другої лежки: у відрив пішов німець Арнд Пайффер, який єдиний відстрілявся на нуль. Понад 20 секунд Арнду програвали Йоганнес Кюн та Мартен Фуркад.

На першій стійці Арнд втратив лідерство через два штрафні кола. Лідерство захопили Мартен Фуркад та Сімон Дестьє. На останній стрільбі Фуркад не закрив одну мішень, але зберіг лідерство через помилки суперників.

У підсумку ніхто не зміг наздогнати Мартена, який оформив золотий дубль в Обергофі. Срібло мас-старту на фініші вирвав німець Арнд Пайффер, який випередив Сімона Дестьє.

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Як виступили українці

Україну в мас-старті представляли Артем Прима та Дмитро Підручний. Обидва не змогли чисто відпрацювати на стільбі лежачи.

Прима заробив два штрафні кола, а Підручний – три. На першій стійці Артем та Дмитро синхронно не закрили по одній мішені.

Підручний покращив свою позицію завдяки чистій стрільбі на останньому вогневому рубежі. Дмитро фінішував 15-м.

Аретм Прима на другій стійці не закрив дві мішені й фінішував 24-м.