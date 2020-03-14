Фуркад виграв останню гонку в кар'єрі, але програв великий Кришталевий глобус норвежцю Бьо

У Контіолахті (Фінляндія) відбулася остання чоловіча гонка в рамках біатлонного сезону 2019/2020. Перемогу в гонці-переслідування здобув француз Мартен Фуркад. Великий Кришталевий глобус як найкращому біатлоністу сезону дістався норвежцю Йоганнесу Бьо.

Результати гонки

1. Мартен Фуркад (Франція)

2. Кантен Фійон-Майє (Франція)

3. Емільєн Жаклен (Франція)

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16. Дмитро Підручний (Україна)

17. Артем Прима (Україна)

44. Руслан Ткаленко (Україна)

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Боротьба за перемогу

Окрім боротьби за нагороди, в гонці розігрувався малий Кришталевий глобус у заліку гонок-переслідувань та великий Кришталевий глобус – нагорода найкращому біатлоністу сезону.

Перед стартом у загальному заліку Мартен Фуркад, який оголосив про завершення кар'єри, вигравав у Йоганнеса Бьо 10 очок. Та перевагою норвежця було те, що він стартував першим, а Мартен – другим.

Після першої стрільби Мартен скоротив відставання від Бьо до семи секунд завдяки швидшій стрільбі. Інтрига закрутилася після другої "лежки".

Фуркад та Жаклен відпрацювали чисто, а Бьо пішов на штрафне коло і вже програв 20 секунд лідерам.

На першій стійці у Бьо з'явилася можливість скоротити відставання, адже Фуркад та Жаклен синхронно зайшли на штрафне коло. Але Бьо допустив аж 3 промахи та практично вбив свої шанси на перемогу.

На останній стрільбі Фуркад не закрив дві мішені, а Жаклен – три. Бьо завдяки чистій стрільбі піднявся на четверту сходинку, яка дозволяла йому виграти великий Кришталевий глобус.

Через дострокове завершення сезону кожному біатлоністу віднімали очки за дві найгірші гонки.

Бьо потрібно було фінішувати не нижче 4-го місця, навіть якщо Фуркад виграє гонку. Зі своїм завданням Йоганнес впорався, фінішувавши 4-м.

Останню гонку в кар'єрі виграв Мартен Фуркад. На подіумі йому компанію склали земляки Кантен Фійон-Майє та Емільєн Жаклен, які фінішували другим та третім відповідно.

He began his career with a pursuit win and ended it with one too! A great final victory for @martinfkde in the #KON20 men pursuit. Watch it again onhttps://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/bJGXh9jw89 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

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