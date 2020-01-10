Фуркад впевнено виграв спринт в Обергофі, українець Прима – 15-й

У німецькому Обергофі відбулася чоловіча спринтерська гонка. Впевнену перемогу здобув французький біатлоніст Мартен Фуркад.

Складні погодні умови

Організатори гонки змінили довжину кола до і після стрільб в чоловічому спринті через сильну зливу в Обергофі.

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Через негоду було підготовлено лише частину траси.

Таким чином, біатлоністи пробігли гонку за таким маршрутом: 2,5 кілометри – стрільба лежачи – 2,5 кілометри – 2,5 кілометри – стрільба стоячи – 2,5 кілометри.

Звичайна довжина кола в спринтерській гонці становить 3,3 кілометра.

Боротьба за перемогу

За відсутності лідера загального заліку Йоганнеса Тінгнеса Бьо саме Фуркад вважався фаворитом гонки.

Француз чисто відпрацював на двох вогневих рубежах та подолав дистанцію за 25 хвилин та 27 секунд.

Друге місце посів земляк Фуркада – Емільєн Жаклен. Стартувавши 40-м, Жаклен претендував на перемогу, але допустив промах на стійці.

Останнє місце на подіумі дісталося Йоганнесу Кюну з Німеччини. Він, як Жаклен, пробіг коло штрафу й програв Фуркаду 33 секунди.

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Виступ українців

Найкраще з українців виступив Артем Прима. З одним колом штрафу Прима фінішував 15-м. Артем, який стартував 10-м, програв Фуркаду 1 хвилину й 41 секунду.

Артем Тищенко через один промах був змушений пробігти коло штрафу й завершив спринт 41-м.

Сергій Семенов, який повернувся у збірну України після 9-місячної перерви, не закрив одну мішень на лежці і посів тільки 46-у сходинку.

Невдало спринт провів Антон Дудченко, який "настріляв" аж три промахи. Через проблеми на стрільбі Дудченко фінішував 76-м.

Найгірше з українців спринт в Обергофі провів Богдан Цимбал. Він, як і Дудченко, не закрив три мішені та посів тільки 106-е місце.

Курйоз на гонці

Норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо забув пробігти штрафне коло.

Спортсмен промахнувся на другій стрільбі один раз, але пішов на дистанцію, минувши штрафне коло.

Пізніше Бьо повернувся назад і пробіг штрафне коло, але через цю помилку втратив багато часу.

На фініші Бьо став 24-м з відставанням у майже 2 хвилини від Мартена Фуркада.