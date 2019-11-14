Футболіст збірної України виступив на захист українців, які їдуть грати в Росію

Центрбек збірної України з футболу Ігор Пластун, який представляє бельгійський "Гент", виступив на захист українських футболістів, які йдуть грати в російський чемпіонат.

Футболіст зробив акцент на зарплати в українському футболі. Про це Пластун розповів у інтерв'ю Tribuna.com.

До слова: Україна – Естонія: онлайн-трансляція товариського матчу

Які зарплати отримують футболісти в наших найкращих клубах? По 5 тисяч гривень? Про це ми не будемо говорити. Краще будемо говорити, які ми молодці, як розвиваємо футбол і як йдемо до Європи. А на те, що на поверхні, будемо закривати очі. А потім будемо звинувачувати пацанів, які поїхали в Росію грати в футбол. Це маски. Ось вони на найвищих чинах,

– заявив Ігор Пластун.

Також захисник збірної України розповів про своє ставлення до війни на Донбасі:

Можу тільки сказати, що мені дуже шкода людей і сім'ї загиблих. І з боку України, і точно так само з боку Росії. Там точно так же сидить мати. Точно така ж, як і моя мати. Вона переживає за свого сина, якого, можливо, відправляють в Донецьк не по своїй волі. І він там якимось чином гине. Ось це людська трагедія.

Нагадаємо, що у четвер, 14 листопада, національна команда України проводить товариський матч в Запоріжжі. Початок – о 19:00. Ігор Пластун вийде у стартовому складі на цей поєдинок.