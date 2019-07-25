Де дивитися футбол в Україні в новому сезоні: всі платформи

У сезоні 2019/2020 відбувся невеликий перерозподіл прав на трансляції футбольних ліг, кубків та турнірів. Здебільшого він пов’язаний з появою платформи Setanta.

Megogo

На цій платформі будуть транслюватися матчі: чемпіонату Іспанії (Ла Ліга), чемпіонату Німеччини (Бундесліга), чемпіонату Франції (Ліга 1).

Щоб дивитися футбольні матчі на Megogo потрібно оформити підписку "оптимальну". Вона дає доступ до 189 каналів, колекції кіно, а також прямих трансляцій футболу. На цей момент її вартість складає 78 гривень на місяць (це зі знижкою). Звичайна ціна – 97 гривень на місяць.

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Oll.TV

На платформі Oll.TV можна буде переглядати матчі чемпіонату України, Кубку України, Суперкубок України, чемпіонат Італії (Серія А) та чемпіонат Бельгії (Ліга Жупіле).

Окрім того, телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", до яких буде доступ на Oll.TV, транслюватимуть матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Суперкубок УЄФА.

Також телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" транслюватимуть матчі Ліги націй, кваліфікації Євро-2020.

Підписатися на телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" можна на сайті каналів, або ж на сайті Oll.TV. Підписка на місяць складає 89 гривень.

Setanta Sports

Setanta Sports – це нова платформа, яка виходить на український ринок. На цій платформі будуть транслюватися матчі чемпіонату Іспанії (Ла Ліга), чемпіонату Німеччини (Бундесліга), чемпіонату Франції (Ліга 1), чемпіонату Італії (Серія А) та чемпіонату Шотландії (Прем'єршип).

Також Setanta має транслювати чемпіонат Англії (АПЛ), однак про це поки не повідомлено офіційно.

Підписка на один місяць коштує 1,5 долара. Підписка на цілий рік – 15 доларів.

"Спорт 1", "Спорт 2"

На цих телеканалах, які передбачені підпискою "оптимальна" на Megogo, транслюються: Кубок Англійської Ліги й Перша англійська Ліга, футбольні чемпіонати Нідерландів, Португалії, Росії, Бельгії, кубок Нідерландів та Шотландії з футболу.

Інші телеканали

Деякі матчі чемпіонату України, Кубка України, Ліги чемпіонів та Ліги Європи можна буде переглянути на телеканалах "2+2", УНІАН та ZIK.

"2+2" традиційно транслюватиме домашні матчі в чемпіонаті України та Кубку України київського "Динамо", СК "Дніпро-1", луганської "Зорі" та чернігівської "Десни".

На "2+2" вболівальники зможуть переглянути тільки матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Брюгге".

На телеканалі УНІАН будуть матчі другого кваліфікаційного раунду між луганською "Зорею" та чорногорським клубом "Будучност". Якщо "Зоря" пройде у третій кваліфікаційний раунд, УНІАН або "2+2" також зможуть транслювати ці поєдинки.

Телеканал ZIK транслюватиме домашні матчі львівських "Карпати" у чемпіонаті України та Кубку України.