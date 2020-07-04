Гравець "Динамо" Жерсон Родрігес з нового сезону може виступати у турецькому "Фенербахче". Обидві сторони зацікавлені у трансфері.

Турецьке видання Fanatik повідомляє, що "Фенербахче" шукає заміну форварду Мевлюту Ердінчу. Останній прагне змінити клуб.

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Родрігес хоче у "Фенербахче"

Однією з кандидатур на заміну Ердінчу єгравець "Динамо" Жерсон Родрігес. Наразі він виступає на правах оренди за турецький "Анкарагюджю".

25-річний футболіст збірної Люксембургу позитивно ставиться до переходу у стамбульський гранд.

Повідомлялося, що "Фенербахче" запропонував "Динамо" 1 мільйон євро за оренду Жерсона з правом викупу.

Контракт Жерсона

Контракт футболіста з "Динамо" розрахований до літа 2024 року. Тransfermarkt оцінює його у 1,4 мільйона євро.

У 10 матчах за "Анкарагюджю" Родрігес забив 5 голів і зробив 2 асисти.

У послугах футболіста начебто були зацікавлені також "Монако" і "Галатасарай".