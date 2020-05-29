Футболіст ПСЖ розбив розкішний Lamborghini: фото
Футболіст французького ПСЖ Марцин Булка потрапив в аварію. Гравець розбив свій розкішний спорткар Lamborghini Huracan Evo Spyder.
Розбив Lamborghini, який взяв напрокат
20-річний голкіпер ПСЖ потрапив у ДТП у Польщі. Про це повідомляє французьке видання L’Équipe.
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Аварія сталася біля міста Вишогруд у ніч на четвер. По дорозі до Польщі 20-річний гравець не впорався з керуванням під час обгону і врізався в Hyundai.
Польський футболіст розбив Lamborghini, який він взяв напрокат. Вартість Lamborghini Huracan Evo Spyder складає понад 350 тисяч доларів.
Повідомляється, що Булка, який був за кермом, не постраждав. Водія і пасажира Hyundai госпіталізували з незначними ушкодженнями.
Булка грає за ПСЖ з 2019 року. У цьому сезоні він зіграв лише один матч за французький клуб.