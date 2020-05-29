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Футболіст ПСЖ розбив розкішний Lamborghini: фото

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Марцин Булка
Марцин Булка / GETTY IMAGES

Футболіст французького ПСЖ Марцин Булка потрапив в аварію. Гравець розбив свій розкішний спорткар Lamborghini Huracan Evo Spyder.

Розбив Lamborghini, який взяв напрокат

20-річний голкіпер ПСЖ потрапив у ДТП у Польщі. Про це повідомляє французьке видання L’Équipe.

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Аварія сталася біля міста Вишогруд у ніч на четвер. По дорозі до Польщі 20-річний гравець не впорався з керуванням під час обгону і врізався в Hyundai.

Польський футболіст розбив Lamborghini, який він взяв напрокат. Вартість Lamborghini Huracan Evo Spyder складає понад 350 тисяч доларів.

Повідомляється, що Булка, який був за кермом, не постраждав. Водія і пасажира Hyundai госпіталізували з незначними ушкодженнями.

Булка грає за ПСЖ з 2019 року. У цьому сезоні він зіграв лише один матч за французький клуб.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту ПСЖ Спорт Футбол
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