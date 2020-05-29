Футболіст ПСЖ розбив розкішний Lamborghini: фото

Футболіст французького ПСЖ Марцин Булка потрапив в аварію. Гравець розбив свій розкішний спорткар Lamborghini Huracan Evo Spyder.

Розбив Lamborghini, який взяв напрокат

20-річний голкіпер ПСЖ потрапив у ДТП у Польщі. Про це повідомляє французьке видання L’Équipe.

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Аварія сталася біля міста Вишогруд у ніч на четвер. По дорозі до Польщі 20-річний гравець не впорався з керуванням під час обгону і врізався в Hyundai.

PSG'nin 20 yaşındaki Polonyalı kalecisi Marcin Bulka, Varşova'da Lamborghini marka aracıyla trafik kazası geçirdi. Genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. pic.twitter.com/ppuoixopwF — Sporx Ekstra (@sporxekstra_) May 28, 2020

Marcin Bulka (20 ans) a été victime d'un accident de la route la nuit dernière, au bord de sa Lamborghini. (@sportpl)



Le jeune gardien parisien s'en est sorti indemme. pic.twitter.com/YJs9MsiN4o — BeFoot (@_BeFoot) May 28, 2020

Польський футболіст розбив Lamborghini, який він взяв напрокат. Вартість Lamborghini Huracan Evo Spyder складає понад 350 тисяч доларів.

Повідомляється, що Булка, який був за кермом, не постраждав. Водія і пасажира Hyundai госпіталізували з незначними ушкодженнями.

Булка грає за ПСЖ з 2019 року. У цьому сезоні він зіграв лише один матч за французький клуб.