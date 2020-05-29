Бразильський футболіст "Шахтаря" Тете не приховує, що донецький клуб тільки перевалочний пункт у його кар'єрі. Футболіст розповів про подальші плани.

Тете хоче бути ключовим гравцем

20-річний бразильський футболіст розповів, що шукає клуб, де буде ключовим гравцем. Про це повідомляє GaúchaZH.

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Ми шукаємо клуб, де я був би на першому плані, ключовим гравцем команди. Коли настане момент, ми приймемо рішення,

– сказав Тете.

Раніше агент Тете підтвердив інтерес до гравця з боку англійських клубів "Ньюкасла" і "Лестера".

Повідомлялося, що інтерес до Тете буцімто проявляла і мюнхенська "Баварія".

"Шахтар" встановив божевільний цінник на Тете

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповідав, що клуб готовий продати Тете за 50-70 мільйонів євро.

Водночас спеціалізований портал Transfermarkt оцінює Тете всього у 15 мільйонів євро.

Статистика футболіста у цьому сезоні не вражає. Він зіграв 26 матчів, в яких забив 5 голів і зробив 6 результативних передач.

"Шахтар" купив Тете у лютому 2019 року за 15 мільйонів євро. З того часу вартість на гравця суттєво не змінилася.