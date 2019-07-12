Футболіст Алжиру схопив суперника за руку й вдарив себе по обличчі: кумедне відео

На Кубку африканських націй відгриміли матчі 1/4 фіналу. У матчі між між Кот-д'Івуаром та Алжиром гравець "зелених" вирішив вдатися до хитрощів заради перемоги.

Захисник збірної Алжиру Рамі Бенсебаіні намагався заробити фол у чвертьфінальному матчі КАН-2019 проти збірної Кот-д'Івуару.

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Футболіст схопив руку суперника Вілфріда Заа та вдарив нею себе по обличчю. Втім, рефері проігнорував цю витівку футболіста й не став карати Заа.

Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv — African Football Report (@AfricaFooty) 11 июля 2019 г.

У підсумку, Алжиру все одно вдалося вийти у півфінал. "Зелені" перемогли івуарійців у серії післяматчевих пенальті.

За путівку до фіналу Алжир посперечається зі збірною Нігерії. В іншому півфіналі зійдуться збірні Сенегалу та Тунісу.