Футболіст Алжиру схопив суперника за руку й вдарив себе по обличчі: кумедне відео
На Кубку африканських націй відгриміли матчі 1/4 фіналу. У матчі між між Кот-д'Івуаром та Алжиром гравець "зелених" вирішив вдатися до хитрощів заради перемоги.
Захисник збірної Алжиру Рамі Бенсебаіні намагався заробити фол у чвертьфінальному матчі КАН-2019 проти збірної Кот-д'Івуару.
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Футболіст схопив руку суперника Вілфріда Заа та вдарив нею себе по обличчю. Втім, рефері проігнорував цю витівку футболіста й не став карати Заа.
У підсумку, Алжиру все одно вдалося вийти у півфінал. "Зелені" перемогли івуарійців у серії післяматчевих пенальті.
За путівку до фіналу Алжир посперечається зі збірною Нігерії. В іншому півфіналі зійдуться збірні Сенегалу та Тунісу.
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