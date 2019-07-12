Футболіст Алжиру схопив суперника за руку й вдарив себе по обличчі: кумедне відео

1450 Читать новость на русском
Футболіст Алжиру схопив суперника за руку й вдарив себе по обличчі
Футболіст Алжиру схопив суперника за руку й вдарив себе по обличчі / twitter.com/caf_online

На Кубку африканських націй відгриміли матчі 1/4 фіналу. У матчі між між Кот-д'Івуаром та Алжиром гравець "зелених" вирішив вдатися до хитрощів заради перемоги.

Захисник збірної Алжиру Рамі Бенсебаіні намагався заробити фол у чвертьфінальному матчі КАН-2019 проти збірної Кот-д'Івуару.

Боротимуться серйозно: ФІФА посилила покарання за прояви расизму

Футболіст схопив руку суперника Вілфріда Заа та вдарив нею себе по обличчю. Втім, рефері проігнорував цю витівку футболіста й не став карати Заа.

У підсумку, Алжиру все одно вдалося вийти у півфінал. "Зелені" перемогли івуарійців у серії післяматчевих пенальті.

За путівку до фіналу Алжир посперечається зі збірною Нігерії. В іншому півфіналі зійдуться збірні Сенегалу та Тунісу.

blog_ava
Після розмови з Зеленським Путін скликав Раду безпеки РФ
сьогодні
11655
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Кубок африканських націй
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду
сьогодні 17:32 Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду
839
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7812
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3707
Вийшов ефектний трейлер до фільму "Папаченко" про Ломаченка-старшого: відео
сьогодні 17:08 Вийшов ефектний трейлер до фільму "Папаченко" про Ломаченка-старшого: відео
371
Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру
сьогодні 15:21 Знаменитий футболіст "Ліверпуля" завершив кар'єру
310
Новини
Більше новин
Залиште відгук