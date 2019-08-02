Футболіст "Барселони" офіційно став партнером Ракіцького в "Зеніті"

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Малком
Малком / twitter.com/zenit

Футболіст "Барселони" Малком Філіпе Сілва де Олівейра офіційно перейшов у російський "Зеніт", де виступає українець Ярослав Ракіцький. "Барселона" підтвердила перехід вінгера Малкома в "Зеніт".

Каталонський клуб назвав суму трансферу: 40 мільйонів євро і 5 мільйонів можуть бути виплачені як бонуси.

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Крім того, "Барселона" зберегла право на відсоток від продажу Малкома в разі його відходу із "Зеніту".

Малком народився 26 лютого 1997 в Сан-Паулу. Вихованець "Корінтіанса", Малком дебютував за рідну команду в квітні 2014 го. У цілому він відіграв 54 матчі у бразильській Серії А і Кубку Лібертадорес, забив сім м'ячів, зробив 5 результативних передач, а також виграв чемпіонат країни.

У 2016 році Малком приєднався до французького "Бордо", за який провів 96 матчів, забив 23 м'ячі і віддав 16 гольових передач.

24 липня 2018 го перейшов у "Барселону". У складі каталонців він за сезон зіграв 24 матчі, забив 4 м'ячі і зробив дві результативні передачі, а також став чемпіоном Іспанії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Барселона
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