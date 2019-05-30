Футболіст "Челсі" Педро встановив унікальне досягнення: не обійшлося без "Шахтаря" та Коноплянки

Футболіст лондонського "Челсі" Педро увійшов в історію футболу. Його гол у фіналі Ліги Європи дозволив іспанцю встановити унікальне досягнення у футболі. Не обійшлося і без донецького "Шахтаря" та Євгена Коноплянки.

Педро став гравцем, який виграв головні міжнародні трофеї як на клубному рівні, так і за збірну Іспанії. Педро ставав чемпіоном світу зі збірною Іспанії у 2010-му році та чемпіоном Європи у 2012-му. Він тричі вигравав Лігу чемпіонів з "Барселоною" (2009, 2011, 2015), двічі з нею вигравав Клубний чемпіонат світу (2010, 2012). Ще тричі з іспанським клубом вигравав Суперкубок УЄФА (2009, 2011, 2015). А тепер і має звання переможця Ліги Європи 2019 у складі "Челсі".

Але це не все. Забивши гол у фіналі Ліги Європи, Педро став першим гравцем, який забивав у всіх трьох фіналах єврокубків. Він двічі забивав у фіналі Суперкубка УЄФА (2009 та 2015), ще по голу у фіналах Ліги чемпіонів (2011) та Ліги Європи (2019).

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У 2009 році Педро, тоді ще гравець "Барселони", забив єдиний гол в овертаймі у ворота донецького "Шахтаря" у фіналі Суперкубка. У 2011 році саме він відкрив рахунок у фіналі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Юнайтед" на стадіоні "Вемблі".

Значно цікавішим виявився фінал Суперкубка УЄФА 2015 року. Тоді зустрічалися "Барселона" та "Севілья", яку тренував теперішній тренер "Арсеналу" Унаї Емері. "Барселона" вигравала по ходу зустрічі 4:1. Але основний час закінчився внічию 4:4 – на 81-ій хвилині рахунок зрівняв Євген Коноплянка. Та в овертаймі єдиний гол забив Педро. Як і у матчі проти "Шахтаря", зробив він це на 115-ій хвилині.

І от 29 травня 2019 року Педро забив у ворота "Арсеналу" у фіналі Ліги Європи.

Відео голу Педро у ворота "Арсеналу" у фіналі Ліги Європи

Pedro Rodríguez = BIG GAME player!



Super Cup Shakhtar Donetsk

#UCLfinal Manchester United

2015 Super Cup Sevilla

2019 #UELfinal Arsenal #UELfinal pic.twitter.com/APqtadgzLs — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 29 травня 2019 р.

Але і це не все. Це став шостий турнір, у фіналі якого забивав Педро. Окрім трьох єврокубків, футболіст відзначався у фіналах Суперкубка та Кубка Іспанії та клубного Чемпіонату світу.

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А перемога у лізі Європи стала 25-им титулом в кар'єрі Педро.