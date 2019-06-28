Футболіст "Динамо" не реалізував вирішальний пенальті на Копа Америка-2019: відео

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Бразилія перемогла Парагвай в 1/4 Кубка Америки
Бразилія перемогла Парагвай в 1/4 Кубка Америки / Фото з відкритих джерел

Збірна Парагваю завершила свої виступи на Копа Америка-2019, програвши у чвертьфіналі збірній Бразилії в серії пенальті.

Бразилія – Парагвай 0:0 (пен. – 4:3)
Серія пенальті: Гомес (0:0, воротар), Вілліан (1:0), Альмірон (1:1), Маркіньос (2:1), Вальдес (2:2), Коутіньо (3:2), Рохас (3:3), Фірміно (3:3, повз), Дерліс Гонсалес (3:3, повз), Жезус (4:3)

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Основний і додатковий час завершився з рахунком 0:0, а ось в серії одинадцятиметрових ударів точнішими і більш вдалими виявилися господарі змагання.

Зазначимо, що вирішальний удар Парагваю не забив вінгер київського "Динамо" Дерліс Гонсалес, який до 2020 року виступає в оренді в бразильському "Сантосі". Дерліс пробивав п'ятий, вирішальний пенальті своєї команди за рахунку 3:3, але не влучив у ворота. Наступним пішов бити форвард "Манчестер Сіті" Габріел Жезус і точним ударом встановив остаточний рахунок – 4:3.

Для Гонсалеса це був уже другий незабитий пенальті на турнірі. Раніше, у другому турі групового раунду, він не зміг реалізувати одинадцятиметровий у матчі з Аргентиною, при рахунку 1:1.

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Все ж, один м'яч на турнірі Дерліс забив, чудово пробивши з дальньої дистанції в матчі першого туру проти збірної Катару (2:2).

У підсумку, Бразилія відправляється в півфінал, де зіграє з переможцем пари Венесуела - Аргентина.

Відеоогляд матчу Бразилія – Парагвай

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Копа Америки Динамо
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