Футболіст "Динамо" очолює рейтинг Ліги Європи за незвичним показником

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Микита Бурда
Микита Бурда / ФК "Динамо"

Захисник київського "Динамо" Микита Бурда очолює рейтинг найкращих футболістів Ліги Європи за кількістю перехоплень за підрахунками WyScout.

24-річний Бурда випередив фіналіста цьогорічної Ліги Європи Андреаса Крістенсена ("Челсі") та футболіста "Айнтрахта" Макото Хасебе, який дійшов з командою до півфіналу, повідомляє Football.ua.

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Бурда в 10 матчах нинішнього розіграшу Ліги Європи зробив найбільшу кількість успішних перехоплень серед усіх учасників – 81. Його найближчий переслідувач Андреас Крістенсен зробив 78 перехоплень.

Цікаво, що Микита Бурда також потрапив у п'ятірку гравців, які здійснили найбільшу кількість передач (582, 4 місце).

До слова, "Динамо" покинуло турнір ще на стадії 1/8 фіналу, коли вилетіло саме від "Челсі" (0:3, 0:5). У цьому сезоні Микита Бурда провів у всіх турнірах за "Динамо" 38 зустрічей, в яких зумів забити один гол.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи-2019 "Арсенал" і "Челсі" зіграють 29 травня в Баку на Олімпійському стадіоні.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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