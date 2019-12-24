Футболіст "Динамо" перейшов в "Олександрію"

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран підтвердив перехід гравця "Динамо" Романа Вантуха. Про умови переходу не повідомляється.

Раніше донецький "Олімпік" оголосив про відхід орендованого у "Динамо" Вантуха. Швидше за все, футболіст перейшов в "Олександрію" на правах оренди.

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Хотів бачити цього гравця. Добре, що ми домовилися. Думаю, він нам допоможе, виросте як футболіст у нашій команді. Тим паче, він мій земляк – зі Львова,

– сказав Шаран каналам "Футбол 1/2".

Вантух виступав за "Олімпік" з лютого 2018 року. У цьому сезоні УПЛ він провів 10 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Також Шаран заявив, що "Олександрія" шукає опорного та крайнього півзахисника й нападника. Водночас тренер "жовто-чорних" спростував інтерес до Андрія Богданова.

"Олександрія" пішла на зимову перерву, перебуваючи на 5 сходинці в турнірній таблиці УПЛ. Також підопічні Шарана вилетіли з Ліги Європи.