Футболіст "Динамо" потрапив у скандал через порушення карантину

Захисник "Корінтіанса" Сідклей, права на якого належать київському "Динамо", наразився на жорстку критику бразильських уболівальників через свої пости у соцмережах.

Днями Сідклей на своїй сторінці в Instagram викладав відео, як він під час карантину грає з м'ячем на вулиці, а також проводить час в компанії своїх друзів.

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Це і викликало хвилю критики з боку вболівальників, які звинуватили бразильця в недотриманні карантину.

Вони надсилали мені купу гнівних коментарів. Писали: "Боже правий! Він божевільний!". Я викладаю свої домашні тренування щодня. З тих пір, як все почалося, я тренуюся постійно. Наприклад, відпрацьовую рухи з м'ячем. Намагаюся тренуватися вранці, близько 9 години. До сьогоднішнього дня я тренувався завжди тільки в цей час і в одному темпі. Думаю, це найкращий варіант,

– цитує Сідклея Gazeta Esportivo.

Бразилець перейшов у "Корінтіанс" із київського "Динамо" в січні цього року на правах оренди. Угода розрахована до кінця 2020 року.

У цьому сезоні Сідклей не зіграв жодного матчу за основну команду "Динамо". Загалом за півтора сезону Сідклей провів в усіх турнірах 23 матчі (17 у чемпіонаті України, 1 у розіграші національного Кубка та 5 у Лізі Європи) та забивши 1 м'яч.

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