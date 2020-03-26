24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Футболіст "Динамо" потрапив у скандал через порушення карантину

- Читать новость на русском
Сідклей / ФК "Динамо"

Захисник "Корінтіанса" Сідклей, права на якого належать київському "Динамо", наразився на жорстку критику бразильських уболівальників через свої пости у соцмережах.

Днями Сідклей на своїй сторінці в Instagram викладав відео, як він під час карантину грає з м'ячем на вулиці, а також проводить час в компанії своїх друзів.

Читайте також "Динамо" віддало в оренду гравця, який цього сезону не зіграв жодного матчу

Це і викликало хвилю критики з боку вболівальників, які звинуватили бразильця в недотриманні карантину.

Вони надсилали мені купу гнівних коментарів. Писали: "Боже правий! Він божевільний!". Я викладаю свої домашні тренування щодня. З тих пір, як все почалося, я тренуюся постійно. Наприклад, відпрацьовую рухи з м'ячем. Намагаюся тренуватися вранці, близько 9 години. До сьогоднішнього дня я тренувався завжди тільки в цей час і в одному темпі. Думаю, це найкращий варіант,
– цитує Сідклея Gazeta Esportivo.

  • Бразилець перейшов у "Корінтіанс" із київського "Динамо" в січні цього року на правах оренди. Угода розрахована до кінця 2020 року.
  • У цьому сезоні Сідклей не зіграв жодного матчу за основну команду "Динамо". Загалом за півтора сезону Сідклей провів в усіх турнірах 23 матчі (17 у чемпіонаті України, 1 у розіграші національного Кубка та 5 у Лізі Європи) та забивши 1 м'яч.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:17 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
25 березня 19:18 Усик запустив новий челендж під час карантину: відео
Юрій Семенюк
25 березня 14:46 Джошуа – Пулєв: нова дата і місце бою
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук