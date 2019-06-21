Футболіст "Динамо" віддав розкішну гольову передачу на чемпіонаті Європи: відео

Футболіст "Динамо" Міккель Дуелунд відзначився результативною передачею на молодіжному чемпіонаті Європи. Гравець, який виступає за Данію, допоміг партнерам забити гол у матчі проти Австрії.

Дуелунд з'явився на футбольному полі на 88 хвилині, замінивши Якоба Ларсена з "Боруссії" Д. Рахунок на той момент був 2:1 на користь Данії.

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Дуелунду знадобилося всього п'ять хвилин, щоб записати у свій актив результативну передачу. Коли австрійські футболісти кинули всі сили в атаку, Міккелю вдалося перехопити м'яч та віддати розрізну передачу на партнера.

Сков Ольсен розкішною передачею гравця "Динамо" розпорядився грамотно. Футболіст збірної Данії втік від австрійських оборонців та елегантним ударом у дальній кут переграв голкіпера. Таким чином, Данія перемогла Австрію з рахунком 3:1.

Після двох турів у групі B лідирує Німеччина, яка має у своєму активі шість очок. Данія й Австрія мають по три бали, а серби – нуль.