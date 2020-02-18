24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Футболіст Джозеф Тревор засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування та вбивство подруги

45 Читать новость на русском
Джозеф Тревор / StaffsPolice

Футболіст Джозеф Тревор, який виступав за команду "Ньюкасл Таун", засуджений до довічного тюремного ув'язнення за зґвалтування і вбивство 18-річної подруги Меган Ньютон. Злочин він скоїв під дією наркотиків.

За повідомленням Daily Star, трагедія сталася ще у квітні 2019 року. Тоді Меган Ньютон зустріла Джозефа Тревора на виході з нічного клубу. Вони були знайомі ще зі школи. Саме вона запросила його до себе додому.

Трагедія: Авто зі зловмисниками під час втечі від поліції збило цілу родину в Дніпрі: є загиблий, постраждала дитина

Саме в домі дівчини й відбулося вбивство.

Раніше Тревор вже був звинувачений у зґвалтуванні, але тоді йому вдалося уникнути покарання. Як розповів Тревор, приводом до його сварки з жертвою став той факт, що дівчина розповіла цю історію своїм друзям. В результаті сварка закінчилася зґвалтуванням і вбивством. Поліція виявила труп дівчини з дев'ятьма ножовими пораненнями, від яких вона померла.

Також було з'ясовано, що в ніч убивства Тревор вживав алкоголь і наркотики – кетамін і, можливо, кокаїн.

Після затримання Тревор признався у вбивстві. Суд засудив його до довічного ув'язнення.

Доброго ранку: яскрава добірка привітань
сьогодні
11629
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:28 "Манчестер Юнайтед" втретє у сезоні переміг "Челсі", VAR скасував два голи лондонців – відео
Юрій Семенюк 407
17 лютого 19:37 Гол українського хокеїста допоміг його команді вирвати перемогу у Канаді – відео
Юрій Семенюк 309
17 лютого 14:12 Зідан отримав удар бутсою в обличчя під час матчу "Реалу": фото та відео
Ігор Саджениця 1272
17 лютого 08:57 Команда ЛеБрона Джеймса перемогла у Матчі всіх зірок НБА: відео
Ігор Саджениця 314
17 лютого 08:34 "Лаціо" переміг "Інтер" та піднявся на друге місце в чемпіонаті Італії: відео
Ігор Саджениця 365
Новини
Більше новин
Залиште відгук