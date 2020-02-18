Футболіст Джозеф Тревор засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування та вбивство подруги

Футболіст Джозеф Тревор, який виступав за команду "Ньюкасл Таун", засуджений до довічного тюремного ув'язнення за зґвалтування і вбивство 18-річної подруги Меган Ньютон. Злочин він скоїв під дією наркотиків.

За повідомленням Daily Star, трагедія сталася ще у квітні 2019 року. Тоді Меган Ньютон зустріла Джозефа Тревора на виході з нічного клубу. Вони були знайомі ще зі школи. Саме вона запросила його до себе додому.

Трагедія: Авто зі зловмисниками під час втечі від поліції збило цілу родину в Дніпрі: є загиблий, постраждала дитина

Саме в домі дівчини й відбулося вбивство.

Раніше Тревор вже був звинувачений у зґвалтуванні, але тоді йому вдалося уникнути покарання. Як розповів Тревор, приводом до його сварки з жертвою став той факт, що дівчина розповіла цю історію своїм друзям. В результаті сварка закінчилася зґвалтуванням і вбивством. Поліція виявила труп дівчини з дев'ятьма ножовими пораненнями, від яких вона померла.

Також було з'ясовано, що в ніч убивства Тревор вживав алкоголь і наркотики – кетамін і, можливо, кокаїн.

Після затримання Тревор признався у вбивстві. Суд засудив його до довічного ув'язнення.