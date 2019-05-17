Футболіст "Львова" Адамюк може перейти в клуб з Ізраїлю: названо ціну за гравця

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Володимир Адамюк може покинути "Львів"
Володимир Адамюк може покинути "Львів" / ФК "Львів"

27-річний захисник "ФК" Львів Володимир Адамюк потрапив у сферу інтересів "Маккабі" з Хайфи.

Скаути ізраїльського "Маккабі" Хайфа протягом останнього місяця уважно стежили за грою захисника Володимира Адамюка, повідомляє SportArena.

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За інформацією джерела, футболіст "Львова" вже влітку може перебратись у чемпіонат Ізраїлю. Український клуб прагне отримати 2 мільйони євро.

У нинішньому чемпіонаті УПЛ Адамюк зіграв 28 матчів (усі – без замін), відзначившись 3 забитими м'ячами.

"Львів" займає шосте місце в УПЛ за 4 тури до кінця чемпіонату. У наступному турі, 19 травня, львів'яни на виїзді зіграють проти "Олександрії".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Львів
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