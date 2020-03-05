Футболіст "Маріуполя" Танковський отримав перелом, збивши самого себе в центрі поля: відео

У матчі між "Маріуполем" та "Ворсклою" в рамках чемпіонату України відбувся доволі спірний епізод, який закінчився травмою півзахисника азовської команди В'ячеслава Танковського.

На 74-й хвилині Танковський вийшов на поле, замінивши Топалова. А вже за дві хвилини півзахисник отримав травму. В центрі поля він перечепився через свою ж ногу.

Однак абсурдним цей епізод зробив головний арбітр матчу Олександр Дердо. Він показав жовту картку в цьому епізоді півзахиснику "Ворскли" Ібрагіму Кане. Такий вчинок викликав обурення у полтавського клубу.

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Варто відзначити, що сам Танковський покинув поле за допомогою медиків. Згодом стало відомо, що у гравця перелом.

"У Танковського медіальний перелом щиколотки лівої гомілки без зміщення. Накладена гіпсова пов'язка. Термін відновлення – півтора-два місяці", – розповів головний лікар команди Дмитро Лісіцин.

Сам Танковський виклав фотографію з гіпсом на нозі.