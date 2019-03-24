Футболіст "Олімпіка" грав з важкою травмою останні чотири тижні й тепер не зіграє до кінця сезон

Півзахисник донецького "Олімпіка" Віталій Балашов не допоможе своїй команді до кінця сезону. У гравця виявили розрив хрестоподібних зв'язок.

Як йдеться на сайті "Олімпіка", серед тижня Віталію Балашову провели обстеження, де і було виявлено ушкодження. Тепер гравцю проведуть операцію у Сербії, після чого на нього очікує довгий процес відновлення. Ймовірно Балашов повернеться до гри через шість місяців.

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При цьому гравець грав з цією травмою чотири тижні. Футболіст зіграв у всіх чотирьох офіційних матчах "Олімпіка" у 2019 році. І якщо у грі проти "Маріуполя" та "Десни" він виходив на поле на заміну, то матч проти "Арсеналу" провів повністю. І у грі проти "Динамо" був замінений на 61-ій хвилині.