Футболіст "Олімпіка" грав з важкою травмою останні чотири тижні й тепер не зіграє до кінця сезон

6 Читать новость на русском
Віталій Балашов
Віталій Балашов / ФК "Олімпік"

Півзахисник донецького "Олімпіка" Віталій Балашов не допоможе своїй команді до кінця сезону. У гравця виявили розрив хрестоподібних зв'язок.

Як йдеться на сайті "Олімпіка", серед тижня Віталію Балашову провели обстеження, де і було виявлено ушкодження. Тепер гравцю проведуть операцію у Сербії, після чого на нього очікує довгий процес відновлення. Ймовірно Балашов повернеться до гри через шість місяців. 

Читайте також: Принциповий матч "Металіст 1925" – "Дніпро-1" зібрав понад 22 тисячі глядачів на трибунах: відео

При цьому гравець грав з цією травмою чотири тижні. Футболіст зіграв у всіх чотирьох офіційних матчах "Олімпіка" у 2019 році. І якщо у грі проти "Маріуполя" та "Десни" він виходив на поле на заміну, то матч проти "Арсеналу" провів повністю. І у грі проти "Динамо" був замінений на 61-ій хвилині.

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні
6225
Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
сьогодні 11:24 Усик отримав титул "Людина року – 2018": фото з нагородження
217
Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
23 березня 14:33 Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
2050
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
22 березня 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
902
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
481
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
21 березня 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 379
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук