Футболіст різав лезом суперників під час матчу в Туреччині: фото, відео
Під час матчу третього турецького дивізіону між "Амедспором" та "Сакарьяспором" розгорівся скандал через неадекватну поведінку одного з футболістів.
Турецький футболіст Мансур Чалар проніс зі собою на поле лезо для бритви та почав різати суперників просто під час поєдинку.
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На відео помітно, як футболіст підходить до опонентів та непомітно наносить порізи.
Вже після матчу гравці "Сакарьяспором" оприлюднили результати неадекватної поведінки Чалара.
Користувачів у мережі обурила поведінка турецького футболіста. Вони вимагають довічно дискваліфікувати Чалара та депортувати з країни.
Наразі не відомо, чи футболіст Чалар буде покараний, адже "Амедспор" навпаки захищає свого гравця.
Сама ж гра завершилася результативною нічиєю з рахунком 1:1.
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