Футболіст різав лезом суперників під час матчу в Туреччині: фото, відео

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Футболіст Мансур Чалар різав лезом суперників
Футболіст Мансур Чалар різав лезом суперників / Фото з відкритих джерел

Під час матчу третього турецького дивізіону між "Амедспором" та "Сакарьяспором" розгорівся скандал через неадекватну поведінку одного з футболістів.

Турецький футболіст Мансур Чалар проніс зі собою на поле лезо для бритви та почав різати суперників просто під час поєдинку.

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На відео помітно, як футболіст підходить до опонентів та непомітно наносить порізи. 

Вже після матчу гравці "Сакарьяспором" оприлюднили результати неадекватної поведінки Чалара. 

Користувачів у мережі обурила поведінка турецького футболіста. Вони вимагають довічно дискваліфікувати Чалара та депортувати з країни. 

Наразі не відомо, чи футболіст Чалар буде покараний, адже "Амедспор" навпаки захищає свого гравця.

Сама ж гра завершилася результативною нічиєю з рахунком 1:1. 

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Теги: Спорт Футбол Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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