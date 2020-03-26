Футболіст "Шахтаря" Коваленко може поповнити склад "Роми"

Футболіст донецького "Шахтаря" та збірної України Віктор Коваленко зацікавив у своїх послугах тренерський штаб італійців, який очолює екснаставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.

Про це повідомляє авторитетна La Gazzetta dello Sport. Перехід українця буде залежати від того, чи залишиться у італійській "Ромі" Генріх Мхітарян.

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Сам Генріх зараз нічого не відповідає, щодо свого майбутнього.

Зараз я нічого не можу сказати, тому що сезон зупинений, ми не знаємо, коли знову почнемо грати і що буде влітку,

– сказав Мхітарян The Times.

Контракт Коваленка з "Шахтарем" закінчується в червні. У римському клубі його бачать як вдале доповнення до Пеллегріні в центрі поля, якщо Пасторе все ж покине команду. До того ж, Коваленко добре знає стиль роботи Паулу Фонсека.

Додамо, що португальський наставник цікавиться також іншими гравцями донецького клубу. "Рома" прагне придбати молодого гравця донеччан Маркоса Антоніо. Італійці спробують переманити 19-річного бразильця вже влітку. Бразилець – пріоритетна мета "римлян" на позицію центрального півзахисника.

На радарі "Роми" також оборонець "Шахтаря" Ісмаїлі, якого ЗМІ сватають в Італію останній рік.

Італійський клуб всерйоз зацікавлений у придбанні молодого талановитого гравця донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика. Головний тренер італійської "Роми" Паулу Фонсека вже звернувся до керівництва клубу з проханням розглянути можливість літнього трансферу Мудрика.

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