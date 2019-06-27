Футболіст "Шахтаря" офіційно перейшов у "Карпати"

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Сергій Вакуленко
Сергій Вакуленко / fckarpaty.com

Львівські "Карпати" підсилилися 25-річним захисником Сергієм Вакуленком. Донедавна оборонець виступав за "Арсенал-Київ".

Київський клуб орендував гравця у донецького "Шахтаря". Оскільки "каноніри" вилетіли в Першу лігу, футболіст вирішив змінити клубну прописку.

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Тривалість контракту Вакуленка з "Карпатами" – 3 роки. Інші деталі угоди на цей момент не розголошуються.

Сергій Вакуленко вихованець УФК (Харків) та донецького "Шахтаря". Виступав у юнацькій та молодіжній командах "гірників". У лютому 2015-го дебютував у Прем’єр-лізі в складі "Іллічівця" (тепер – ФК "Маріуполь").

У 2018-му році був орендований донецьким "Олімпіком", а через рік перебрався в "Арсенал-Київ", у складі якого виступав до останнього часу. Фінішував на четвертій сходинці у списку бомбардирів УПЛ минулого сезону. В активі захисника – 9 забитих голів.

Вакуленко став другим гравцем "Шахтаря", який перейшов у "Карпати". Раніше "леви" підсилилися голкіпером донеччан Олегом Кудриком. Також "Карпати" у це трансферне вікно підписали легіонера Франьо Прце.

Водночас "Карпати" покинуло одразу четверо гравців. Захисники Папа Гуйє та Денис Мірошниченко, півзахисник Сергій Мякушко та нападник Роман Дебелко.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати Трансфери Шахтар
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