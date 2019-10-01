Футболіст, що вижив у авіакатастрофі клубу "Шапекоенсе", забив переможний гол: відео

У авіакатастрофі футбольного клубу "Шапекоенсе" вижили лише троє гравців команди. Один з них – Алан Рушел продовжив займатися футболом. І саме його гол став переможним.

Алан Рушел зараз виступає за команду "Гояс" у чемпіонаті Бразилії. 30 вересня його команда грала проти "Крузейру" матч чемпіонату. І саме єдиний влучний удар Алана Рушела приніс перемогу "Гоясу".

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Відео голу Алана Рушела

Gol da vitória, gol da história VERDE sendo escrita por guerreiros como você Alan Ruschel



Somos um só!

Somos Goiás



SPORTV pic.twitter.com/3WaQ4H2GSh — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 1, 2019

Авіакатастрофа футбольного клубу "Шапекоенсе"

29 листопада 2016 року літак, що перевозив команду "Шапекоенсе" на матч проти клубу "Атлетіко Насьональ", на борту якого була 81 людина, зазнав авіакатастрофи на території Колумбії. Авіаційна влада повідомила, що близько 10-ї години вечора за місцевим часом з літака надійшло повідомлення про несправність електрообладнання. Всього з 81-ї людини на борту (68 пасажирів і 9 членів екіпажу), серед яких футболісти, тренерський штаб, футбольні функціонери та екіпаж, вижило семеро осіб – четверо футболістів, двоє членів екіпажу та журналіст Рафаель Ензел. Однак виявлений живим воротар "Шапекоенсе" Маркос Данило пізніше помер в лікарні. Серед тих, хто вижили, був і Алан Рушел. А також Жаксон Фолманн та Еліу Нету.



29 листопада колумбійський "Атлетіко Насьональ" – суперник "Шапекоенсе" по фіналу Південноамериканського кубка – відмовився від трофея. Команди повинні були розіграти титул у двоматчевому протистоянні. Пізніше чинний володар трофея колумбійський клуб "Санта-Фе" передав його бразильській команді.



3 грудня в Бразилії пройшла церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі футболістами клубу "Шапекоенсе". Церемонія відбулася за участі президента країни Мішела Темера на домашньому стадіоні команди у містечку Шапеко.