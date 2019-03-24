Футболіст Швейцарії ледь не втратив життя, як Гусєв, на допомогу знову прийшов грузин: фото

У матчі відбору на чемпіонат Європи 2020 року між Грузією та Швейцарією стався моторошний момент, який ледь не закінчився трагедією.

В одному з епізодів центральний оборонець Швейцарії Фабіан Шер зіткнувся головою з Джемалем Табідзе й упав на газон.

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Шер лежав без свідомості на газоні, а його язик застряг у горлі. Грузинський гравець Яно Ананідзе кинувся йому на допомогу, вставивши руку в рот Шера, щоб витягнути язик гравця.

Після цього медична бригада збірної Швейцарії надала допомогу Шеру й він навіть зміг продовжити поєдинок.



Фото: EPA

Це виглядає жахливо. Я нічого не пам'ятаю. Я "вибув" на декілька секунд. Мій череп все ще гуде. І в мене болить шия і синці на чолі. Але це того варте,

– цитує швейцарця BBC.

Табідзе також постраждав від зіткнення, але, як і Шер, продовжив матч.



Фото: BBC

Зазначимо, що збірна Швейцарії таки здобула перемогу з рахунком 2:0. У збірної Грузії в основному складі на гру вийшов гравець "Шахтаря" Давид Хочолава.

Як відомо, схожий епізод мав місце у чемпіонаті України. У 2014 році Денис Бойко, який захищав кольори "Дніпра", коліном налетів на Олега Гусєва з "Динамо" й той втратив свідомість. Українця врятував грузин Джаба Канкава.

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