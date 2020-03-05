Футболіст "Тоттенхема" побився з вболівальником на трибуні після матчу: відео

Після невдалого матчу 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Норвіча", захисник англійського "Тоттенхема" Ерік Даєр поліз на трибуни, щоб розібратись із фанатом.

Як повідомляє англійське видання The Guardian, гравець після програшу у кубковому матчі переліз огорожу і відправився з'ясовувати стосунки з вболівальником.

Читайте також: Таємне повернення Ярмоленка: українець провів секретний матч проти "Тоттенхема"

Причиною цієї ситуація стала образа його молодшого брата. Стюардам вдалось вчасно стримати футболіста та вивести його у підтрибунне приміщення. Тепер на гравця чекає дискваліфікація, термін якої на разі невідомий.

Момент після матчу дивіться відео:

Головний тренер лондонського "Тоттенхема" Жозе Моурінью заявив, що не знає як про ці образи дізнався Ерік та додав, що професіоналам не дозволено себе так поводити, але на його місці так зробив би кожен.

Додамо, що саме цей вболівальник раніше вже ображав іншого гравця "шпор" Фернандеса після нереалізованого ним пенальті.

Команда Жозе Моурінью у кубковому матчі зазнала прикрої поразки у серії пенальті від "Норвіча" – 1:1 (пенальті – 3:4).