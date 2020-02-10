Футболіст у 2012 році пообіцяв виграти "Оскар" – він його отримав за милий фільм про доньку

Колишній гравець в американський футбол Меттью Черрі став володарем премії "Оскар" в номінації "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" за картину "Hair Love". При цьому про те, що він виграє нагороду, сам режисер пообіцяв собі ще у 2012 році.

Меттью Черрі розпочав кар'єру в американському футболі у 2004 році. Однак не добившись значних успіхів, у 2007 році він закінчив кар'єру гравця, щоб зосередитися на режисурі. Спочатку він знімав музичні кліпи, а у 2012-му випустив перший фільм – The Last Fall.

До слова: Переможці премії Оскар-2020: перелік

Саме тоді, у 2012 році, він пообіцяв собі, що отримає "Оскар".

I'm gonna be nominated for an Oscar one day. Already claiming it — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) June 2, 2012

Читайте також: Дві нагороди "Оскар" отримав фільм про перегони "Аутсайдери", заснований на реальних подіях

У 2016 році Черрі вже зовсім точно планував, що його історія про батька, який намагається зробити зачіску доньці, буде боротися за "Оскар".

Any 3D artists follow me? I got an Oscar worthy short film idea to go with this image. Get at me pic.twitter.com/aj5IAzisJn — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) May 11, 2016

Черрі написав сценарій Hair Love. Він також працював над продюсуванням і допомагав режисерові мультфільму. Гроші на фільм зібрали завдяки краудфандинговій платформі.

До слова: Кобі Браянт у 2018 році отримав "Оскар"

Прем'єра Hair Love ("Любові до волосся") відбулася 14 серпня 2019 році. У ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі він отримав "Оскар" за "Найкращий анімаційний короткометражний фільм".

What would have been my full speech. #Oscars pic.twitter.com/qeL43gqK0k — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) February 10, 2020

Дивіться відео оскароносного анімаційного фільму Hair Love