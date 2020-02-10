Футболіст у 2012 році пообіцяв виграти "Оскар" – він його отримав за милий фільм про доньку
Колишній гравець в американський футбол Меттью Черрі став володарем премії "Оскар" в номінації "Найкращий анімаційний короткометражний фільм" за картину "Hair Love". При цьому про те, що він виграє нагороду, сам режисер пообіцяв собі ще у 2012 році.
Меттью Черрі розпочав кар'єру в американському футболі у 2004 році. Однак не добившись значних успіхів, у 2007 році він закінчив кар'єру гравця, щоб зосередитися на режисурі. Спочатку він знімав музичні кліпи, а у 2012-му випустив перший фільм – The Last Fall.
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Саме тоді, у 2012 році, він пообіцяв собі, що отримає "Оскар".
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У 2016 році Черрі вже зовсім точно планував, що його історія про батька, який намагається зробити зачіску доньці, буде боротися за "Оскар".
Черрі написав сценарій Hair Love. Він також працював над продюсуванням і допомагав режисерові мультфільму. Гроші на фільм зібрали завдяки краудфандинговій платформі.
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Прем'єра Hair Love ("Любові до волосся") відбулася 14 серпня 2019 році. У ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі він отримав "Оскар" за "Найкращий анімаційний короткометражний фільм".
Дивіться відео оскароносного анімаційного фільму Hair Love