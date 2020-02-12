Футболіст вирішив перекусити під час матчу: відео кумедного епізоду

Чилійський футболіст Марсело Діас не встиг доїсти у перерві матчу, тому зробив це вже на полі під час гри.

Матч 19-го туру аргентинської Суперліги між "Расингом" і "Індепендьєнте" проходив у непоступливій боротьбі – під час гри було вилучено чотирьох футболістів. Поєдинок пройшов не без курйозних моментів. Чилієць Марсело Діас Рохас не встиг доїсти перекус у перерві матчу.

Nunca vi algo igual. El Chelo Díaz patea un tiro libre COMIENDO UNA BANANA, tranquilo, como si estuviera en el living de su casa. Después hace el gol del triunfo, Racing jugando con 9, Independiente con 11.



Hallazgo de @PasoaPaso. pic.twitter.com/PyNYpG6ROo — Juan Claudio Castro (@juancastroMDP) February 10, 2020

Свисток судді на другий тайм не завадив чилійцю продовжити свою трапезу. Діас бігав із бананом по полю, навіть розіграв вільний удар. Банан зіграв на користь 33-річному футболісту "Расингу". Вже наприкінці поєдинку саме Діас вивів свою команду вперед, встановивши своїм результативним ударом остаточний рахунок на табло – 1:0.

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Після 19-го туру аргентинської Суперліги "Расинг" займає п'яту ходинку, а "Індепендьєнте" – на 14-му місці. Очолює ж турнірну таблиці "Рівер Плейт" з 39 очками, випереджаючи на три очки "Бока Хуніорс".