Футболіст вирішив перекусити під час матчу: відео кумедного епізоду
Чилійський футболіст Марсело Діас не встиг доїсти у перерві матчу, тому зробив це вже на полі під час гри.
Матч 19-го туру аргентинської Суперліги між "Расингом" і "Індепендьєнте" проходив у непоступливій боротьбі – під час гри було вилучено чотирьох футболістів. Поєдинок пройшов не без курйозних моментів. Чилієць Марсело Діас Рохас не встиг доїсти перекус у перерві матчу.
Свисток судді на другий тайм не завадив чилійцю продовжити свою трапезу. Діас бігав із бананом по полю, навіть розіграв вільний удар. Банан зіграв на користь 33-річному футболісту "Расингу". Вже наприкінці поєдинку саме Діас вивів свою команду вперед, встановивши своїм результативним ударом остаточний рахунок на табло – 1:0.
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Після 19-го туру аргентинської Суперліги "Расинг" займає п'яту ходинку, а "Індепендьєнте" – на 14-му місці. Очолює ж турнірну таблиці "Рівер Плейт" з 39 очками, випереджаючи на три очки "Бока Хуніорс".
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