Футболіст забив неймовірний гол "п'ятою точкою": ефектне відео
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Кумедний гол був забитий у чемпіонаті вищого дивізіону спортивної асоціації середніх шкіл США між командами "Айови" і "Міссурі".
Після подачі з кутового нападник "Айови" Калеб Доктер вистрибнув і дивовижним чином перевів круглого у ворота.
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Момент курйозного голу дивіться відео:
Глядачам, які були на трибунах вдалось зазняти цей кумедний гол. Гучну заяву зробив журналіст Тревіс Чінн, який перебував на матчі та заявив: "Цей гол можна розглядати як претендента на неофіційне звання "Гол року". Це неймовірно".
Коментар журналіста Тревіса Чінна
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