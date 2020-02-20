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Футболіст забив неймовірний гол "п'ятою точкою": ефектне відео

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Форвард Калеб Доктер забив дивовижний гол / bazonline.ch

Кумедний гол був забитий у чемпіонаті вищого дивізіону спортивної асоціації середніх шкіл США між командами "Айови" і "Міссурі".

Після подачі з кутового нападник "Айови" Калеб Доктер вистрибнув і дивовижним чином перевів круглого у ворота.

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Момент курйозного голу дивіться відео:

Глядачам, які були на трибунах вдалось зазняти цей кумедний гол. Гучну заяву зробив журналіст Тревіс Чінн, який перебував на матчі та заявив: "Цей гол можна розглядати як претендента на неофіційне звання "Гол року". Це неймовірно".


Коментар журналіста Тревіса Чінна

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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