Футболіст зазнав курйозної травми ока, коли виходив на заміну: відео

У другій за значимістю шведській лізі в рамках третього туру зустрічалися "Естер" та "Дегерфорс". Команди не виявили сильнішого, а матч запам'ятався курйозним моментом.

У першому таймі команди забили по одному голу й після перерви саме гості були ближчими до перемоги. Щоб вирвати перемогу наставник клубу "Дегерфорс" вирішив випустити на поле півзахисника Маттіаса Озгуна.

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Коли 21-річний швед виходив на поле, то його партнер Аксель Ліндаль випадково ткнув пальцем йому в око.

Маттіас потребував допомоги лікарів і вимушений був покинути футбольне поле завчасно.

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