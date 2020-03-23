Футболіст збірної Нігерії загинув у страшній ДТП, коли їхав на карантин: фото
У автокатастрофі в Нігерії загинул футболіст національної збірної цієї африканської країни – 26-річний Іфеані Джордж.
Як повідомляє BBC, трагедія з гравцем сталася на трасі Бенін-Агбор на шляху до Лагосу. Його автівка була просто розчавлена вантажівкою.
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Зазначається, що Джордж прямував додому з міста, де базується його клуб "Енугу Рейнджерс", адже внутрішня першість взяла паузу через пандемію коронавірусу.
Разом з Джорджем перебували в салоні й ще двоє осіб, доля яких наразі уточнюється. Відомо лише те, що одним з них був його одноклубник.
Фото з місця ДТП
Іфеані Джордж зіграв 2 матчі за національну команду. До виступів за "Рейджерс Інтернешнл" він грав за інший нігерійський клуб – "Еньїмба".
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