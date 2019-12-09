Футболіст збірної України назвав головну проблему в організації матчу з Росією

Форвард збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук розповів, як в Європі поставилися до його слів про Росію, а також заявив, що був би не проти зустрітися з росіянами в матчах Євро-2020 до півфіналу.

Нагадаємо, у жовтні Роман Яремчук підколов збірну Росії, заявивши, що нічого думати про виграш чемпіонату Європи після перемоги над Шотландією. Слова українця цитує Obozrevatel.

Читайте також: З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі, – російський коментатор

– Після Португалії слова про Росію якось вплинули на твій статус або відносини в Європі?

– Ні, тут більше "поговорили і забули", слова залишилися просто словами. Не треба з цього робити щось незвичайне. Я вже говорив раніше, що не хотів образити когось таким чином.

І взагалі вийшов збіг обставин, що прикладом була взята саме збірна Росії – тут могла бути названа й інша команда. Просто Росія грала за день до нашого матчу з Португалією, ми дивилися поєдинок Росія – Шотландія, потім ще запам'яталася прес-конференція. Ось і склалася така картинка.

– У Генті якось відреагували на той своєрідний скандал?

– Ні, справи збірної – це справи збірної. У клубі робота продовжилася як зазвичай.

– На Євро Україна не зможе перетнутися з Росією до 1/2 фіналу. На твій погляд, вірний підхід, або можна було б і зіграти?

– Вважаю, можна було б і зіграти. Хоча на 100 відсотків складно сказати, але за великим рахунком – чому ні?

До слова: Матч Україна – Росія на Євро-2020 може зупинити війну, – російський журналіст

Головне розуміти, як це буде з уболівальниками. Адже тут питання в першу чергу у відношенні не команд, а фанатів – як уникнути провокацій та інших інцидентів? А чисто в футбольному плані, то можна було б зіграти проти команди Росії.

– Тобто, з ігрової точки зору хотілося б отримати таки матч?

– Напевно, так. Але вже як складеться, треба доходити до півфіналу початку.