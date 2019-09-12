Футболіст збірної України переніс операцію і вибув на невизначений термін

Нападник "Кайсеріспору" та збірної України Артем Кравець переніс операцію з видалення спинної грижі.

Наразі футболістові доведеться пройти відновлювальний процес, терміни якого на даний момент залишаються невідомими.

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Справа в тому, що в міжсезоння під час тренувального збору на початку серпня Артем травмувався в результаті зіткнення з воротарем своєї команди Ераєм Ішджаном.

Але про важливість українського форварда для команди говорить хоча б те, що через день після операції його в лікарні відвідав головний тренер "Кайсеріспору" Хікмет Караман, побажавши якнайшвидшого одужання.



Артем Кравець переніс операцію / Фото: Timeturk

В нинішньому сезоні 30-річний форвард на поле не виходив. У минулому розіграші чемпіонату Туреччини на рахунку Кравця 23 поєдинки, в яких він забив п'ять голів і віддав одну гольову передачу.