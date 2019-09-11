Футболіста "Барселони" засудили на майже 3 роки позбавлення волі

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Арда Туран
Арда Туран / Eurosport

Турецький футболіст Арда Туран, права на якого належать іспанській "Барселоні", отримав вирок суду за бійку нічному клубі Стамбула.

Він отримав вирок у 2 роки, 8 місяців та 15 діб позбавлення волі. Однак суд відклав винесення вердикту, оскільки раніше той не був засуджений. Якщо Туран повторно порушить закон протягом наступних 5 років, то змушений буде відбути призначений йому термін у в'язниці. При цьому що обвинувачення вимагало 12 років ув'язнення.

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Такий вирок Туран отримав за бійку в одному з нічних клубів Стамбула. Там він побився з відомим турецьким виконавцем Берк Шахіном. Футболіст приставав до дівчини співака. У бійці гравець зламав йому ніс. Але на цьому історія не закінчилася. Туран приїхав у лікарню до Шахіна з пістолетом, і запропонував співаку застрелити його. Той відмовився.

Варто нагадати, що права на Турана належать "Барселоні", Однак зараз гравець виступає у Туреччині за клуб "Істанбул Башакшехір". І тепер після вироку суду його кар'єра футболіст опинилася під загрозою. Річ у тім, що Федерація футболу Туреччини має правило, згідно з яким довічно дискваліфікує гравця, якщо він отримав вирок суду у два чи більше років ув'язнення.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Новини Туреччини
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