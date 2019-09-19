Футболіста Келвіна Мейнарда застрелили у власній машині в Нідерландах

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Загинув Келвін Мейнард
Загинув Келвін Мейнард

32-річний голландський захисник Келвін Мейнард був застрелений в Амстердамі. Невідомі розстріляли автомобіль, у якому перебував гравець.

Двоє невідомих під'їхали на мотоциклі до автомобіля футболіста та відкрили по ній вогонь. Мейнард намагався втекти від зловмисників на авто, але в підсумку врізався в будівлю пожежної служби. Попри намагання пожежників врятувати його життя, потерпілий помер від отриманих травм та поранень. Про це повідомляє BBC.

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Мейнард виступав за "Антверпен" з 2013 по 2014 рік. Також він захищав кольори "Воллендама", "Еммена", "Спакенбурга", "Квік Бойз", Ольяненси", "Кечкемета" і "Бертона". У цьому сезоні футболіст виступав за голландський аматорський клуб "Алфенс Бойз".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Втрати Кримінальні новини Нідерланди
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