Футболіста вигнали з команди через ганебний удар з пенальті: відео

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Футболіста вигнали з команди через ганебний удар з пенальті
Футболіста вигнали з команди через ганебний удар з пенальті / twitter.com/ElPaisDeportes

Футболіст Брендекс Парра поплатився кар'єрою футболіста в команді "Індепендьєнте Кампо-Гранде" через невдалий пенальті.

Гравець парагвайського клубу невдало виконав одинадцятиметровий удар і залишився без роботи, повідомляє Sport24.

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У поєдинку Кубка Південної Америки проти колумбійського "Ла Екідад" "Індепендьєнте Кампо-Гранде" програв серію пенальті з рахунком 3:4.

Один з ударів у "Індепендьєнте Кампо-Гранде" не реалізував Брендекс Парра, який вирішив виконати пенальті в стилі Паненки. Голкіпер колумбійців Дієго Новоа парирував м'яч, оскільки удар у Парри не вийшов.

Після цього парагвайський клуб відмовився від послуг футболіста й звинуватив того в непрофесійному ставленні до роботи.

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Теги: Футбол Спорт
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