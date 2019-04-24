Футболіста вигнали з команди через ганебний удар з пенальті: відео

Футболіст Брендекс Парра поплатився кар'єрою футболіста в команді "Індепендьєнте Кампо-Гранде" через невдалий пенальті.

Гравець парагвайського клубу невдало виконав одинадцятиметровий удар і залишився без роботи, повідомляє Sport24.

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У поєдинку Кубка Південної Америки проти колумбійського "Ла Екідад" "Індепендьєнте Кампо-Гранде" програв серію пенальті з рахунком 3:4.

Один з ударів у "Індепендьєнте Кампо-Гранде" не реалізував Брендекс Парра, який вирішив виконати пенальті в стилі Паненки. Голкіпер колумбійців Дієго Новоа парирував м'яч, оскільки удар у Парри не вийшов.

Після цього парагвайський клуб відмовився від послуг футболіста й звинуватив того в непрофесійному ставленні до роботи.

‍♂️ ¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @Indefbc1925, la quiso picar y la ejecución fue para el olvido: el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 17 квітня 2019 р.

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