Футболісти "Баварії" з великими келихами пива святкують "Октоберфест": яскраві фото

У німецькому місті Мюнхен триває один з найбільш відомих фестивалів у світі "Октоберфест". На свято пива завітали й футболісти мюнхенської "Баварії".

У суботу, 5-го жовтня, "Баварія" програла домашній матч чемпіонату Німеччини "Хоффенхайму". Та настрій у чемпіонів Німеччини все одно позитивний. Дивіться також: "Баварія" розтрощила "Тоттенхем" у Лізі чемпіонів, забивши 7 голів: відео Футболісти "Баварії" традиційно щороку відвідують "Октоберфест". Гравці та члени клубу приходять на свято разом зі своїми рідними. Вперше "Октоберфест" разом з "Баварією" відвідали новачки команди Лукас Ернандес, Бенжамен Павар, Іван Перішич та Феліппе Коутінью.

Фото: facebook.com/fcbayern.en У чемпіонаті Німеччини "Баварія" після семи турів набрала 14 очок та посідає третю сходинку. Несподівано очолює турнірну таблицю "Боруссія" Менхенгладбах.