Футболісти "Баварії" з великими келихами пива святкують "Октоберфест": яскраві фото
У німецькому місті Мюнхен триває один з найбільш відомих фестивалів у світі "Октоберфест". На свято пива завітали й футболісти мюнхенської "Баварії".
У суботу, 5-го жовтня, "Баварія" програла домашній матч чемпіонату Німеччини "Хоффенхайму". Та настрій у чемпіонів Німеччини все одно позитивний.
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Футболісти "Баварії" традиційно щороку відвідують "Октоберфест". Гравці та члени клубу приходять на свято разом зі своїми рідними.
Вперше "Октоберфест" разом з "Баварією" відвідали новачки команди Лукас Ернандес, Бенжамен Павар, Іван Перішич та Феліппе Коутінью.
Фото: facebook.com/fcbayern.en
У чемпіонаті Німеччини "Баварія" після семи турів набрала 14 очок та посідає третю сходинку. Несподівано очолює турнірну таблицю "Боруссія" Менхенгладбах.
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