Футболісти "Інгульця" отримали неймовірну премію після перемоги над "Карпатами" у Кубку України

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Футболісти "Інгульця" отримали неймовірну премію після перемоги над "Карпатами" у Кубку України
/ ФК "Карпати"

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк не надто стримував емоцій після перемоги його команди над "Карпатами" в 1/4 фіналу Кубка України. Та й самі футболісти теж отримали нагороду.

Окрім виходу у півфінал Кубка України, де їм тепер доведеться грати проти луганської "Зорі", футболісти отримали й чималі преміальні.

"Якщо вони мені подарують такі ж емоції як після Карпат... Можете у футболістів запитати, скільки я їм дав преміальних після цього матчу. Десятимісячна зарплата. Я даю гроші під емоції", – заявив Олександр Поворознюк.

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Нагадаємо, "Інгулець" у серії пенальті пройшов львівські "Карпати". Команди обмінялися голами у другому таймі. При цьому львівський клуб зрівняв рахунок на шостій доданій хвилині. А вже в екстра-таймі "Карпати" залишилися у меншості. Тепер команда з селища Петрове 17 квітня зіграє проти луганської "Зорі". переможець цієї пари вийде у фінал Кубка України.

Іншою парою півфіналістів став "Дніпро-1" та донецький "Шахтар".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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