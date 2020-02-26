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Футболісти "Лудогорця" прилетіли в Італію на матч з "Інтером" у масках через коронавірус – фото

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ФК "Лудогорець" / twitter.com/marifcinter

Футболісти болгарського "Лудогорця" прилетіли в Мілан, де їм належить у четвер, 27 лютого, провести матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з "Інтером".

Через поширення коронавіруса в Італії болгарські футболісти вжили заходів обережності. Гості прибули до Мілана в масках і рукавичках.

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  • Через загрозу поширення вірусу поєдинок "Інтер" – "Лудогорець" пройде без глядачів. У першому матчі "Інтер" обіграв "Лудогорець" на виїзді з рахунком 2:0.
  • Раніше через загрозу поширення коронавірусу були скасовані кілька поєдинків чемпіонату Італії.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 ФК Інтер Новини Спорту Ліга Європи Спорт Футбол
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