Футболісти "Лудогорця" прилетіли в Італію на матч з "Інтером" у масках через коронавірус – фото
Футболісти болгарського "Лудогорця" прилетіли в Мілан, де їм належить у четвер, 27 лютого, провести матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з "Інтером".
Через поширення коронавіруса в Італії болгарські футболісти вжили заходів обережності. Гості прибули до Мілана в масках і рукавичках.
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- Через загрозу поширення вірусу поєдинок "Інтер" – "Лудогорець" пройде без глядачів. У першому матчі "Інтер" обіграв "Лудогорець" на виїзді з рахунком 2:0.
- Раніше через загрозу поширення коронавірусу були скасовані кілька поєдинків чемпіонату Італії.
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