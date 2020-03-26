24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Футболісти німецького клубу відмовились від зарплат, щоб допомогти команді

- Читать новость на русском
"Уніон" / ФК "Уніон"

Футболісти німецького "Уніона" прийняли рішення повністю відмовитися від зарплат через пандемію коронавірусу. Гравці висловили підтримку клубу у такий важкий час.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Керівництво клубу та персонал також підтримали це рішення футболістів, частково відмовившись від виплат.

Читайте також Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією

Керівництво, персонал команди та гравці відмовлись від зарплат, щоб разом пережити цю кризу. Від імені всього керівництва клубу я хотів би подякувати їм за підтримку. Як клуб ми переможемо майбутні виклики,
прокоментував президент клубу.

Тренування першої команди наразі припинено до 31 березня. До кінця березня гравці будуть тренуватися за власними індивідуальними програмами тренувань.

Після 25 турів "Уніона" з 30 очками займає 11-е місце в турнірній таблиці.

У світі станом на сьогодні, 26 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 472 076 тисячі, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса.


Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:17 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
22 березня 10:36 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
23 березня 15:37 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
25 березня 19:18 Усик запустив новий челендж під час карантину: відео
Юрій Семенюк
25 березня 14:46 Джошуа – Пулєв: нова дата і місце бою
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук