Футболісти німецького клубу відмовились від зарплат, щоб допомогти команді
Футболісти німецького "Уніона" прийняли рішення повністю відмовитися від зарплат через пандемію коронавірусу. Гравці висловили підтримку клубу у такий важкий час.
Про це повідомляє пресслужба клубу. Керівництво клубу та персонал також підтримали це рішення футболістів, частково відмовившись від виплат.
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Керівництво, персонал команди та гравці відмовлись від зарплат, щоб разом пережити цю кризу. Від імені всього керівництва клубу я хотів би подякувати їм за підтримку. Як клуб ми переможемо майбутні виклики,
– прокоментував президент клубу.
Тренування першої команди наразі припинено до 31 березня. До кінця березня гравці будуть тренуватися за власними індивідуальними програмами тренувань.
Після 25 турів "Уніона" з 30 очками займає 11-е місце в турнірній таблиці.
У світі станом на сьогодні, 26 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 становить 472 076 тисячі, про що свідчать дані Центру системних досліджені та інжинірингу при університеті Джонса Гопкінса.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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