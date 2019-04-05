Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото

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Росс Барклі
Росс Барклі / dailymail.co.uk

Футболістів лондонського "Челсі" в четвер, 4 квітня, ввечері помітили в нічному клубі Raffles, який називають одним з найпопулярніших закладів Лондона.

Росс Барклі, Олів'є Жиру, Денні Дрінкуотер, Гері Кейхілл, Ітан Ампаду, Емерсон і Рубен Лофтус-Чик пробули в закладі всю ніч, а репортери зафіксували, що гравці вийшли звідти після півночі.

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Daily Mail уточнив, що Жиру, Дрінкуотер, Кейхілл і Лофтус-Чик покинули клуб між 1:00 і 2:00.

Росс Барклі з подругою поїхали з Raffles останніми з компанії "Челсі" – вони сіли в таксі в районі 5:00. Про долі Ампаду і Емерсона нічого не повідомляється.

Футболісти "Челсі" перемогли в останніх двох матчах. Спершу лондонці скандально обіграли "Кардіфф", а згодом розгромили "Брайтон". Після 32 турів "Челсі" посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ.

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Теги: Спорт Футбол Челсі
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