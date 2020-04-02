Футбольний експерт може стати главою Української Прем'єр-ліги

На пост президента Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з'явився ще один претендент. Експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайло Метревелі оголосив про висунення своєї кандидатури на пост президента УПЛ.

Метревелі заявив, що разом з командою презентує українським клубам програму розвитку чемпіонату.

"Тоді б я хотів почути думку клубів. Чи підтримають вони цю програму, чи ні", – сказав Метревелі каналам "Футбол".

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Мене не висуває жоден клуб, я ні з ким не обговорював це, ні з ким не радився, не просив мене підтримати. Я буду говорити не про те, щоб за мене голосували,

– сказав Метревелі.

Свою заяву він зробив 1-го квітня, однак переконує, що це не жарт.

Що відомо про Метревелі?

Метревелі 50 років. Він народився у Макіївці (Донецька область).

Михайло – український спортивний журналіст, телеведучий, медіа-менеджер, футбольний експерт та функціонер.

З 2010 до 2014 року обіймав посади віцепрезидента з питань Євро-2012, Національної телекомпанії України (НТКУ), а потім і першого віцепрезидента НТКУ.

У 2018 році дебютував і почав кар'єру експерта телеканалів "Футбол 1" і "Футбол 2", постійний учасник програми "Великий футбол".

Коли вибори глави УПЛ?

Чинним президентом УПЛ є швейцарець Томас Грімм. Він не подавав свою кандидатуру на вибори.

До заяви Метревелі єдиним кандидатом на пост президента УПЛ був Олександр Шевченко.

Дирекція української Прем'єр-ліги вирішила перенести вибори президента на 27 квітня через пандемію коронавірусу.

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