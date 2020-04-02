Футбольний експерт може стати главою Української Прем'єр-ліги
На пост президента Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з'явився ще один претендент. Експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайло Метревелі оголосив про висунення своєї кандидатури на пост президента УПЛ.
Метревелі заявив, що разом з командою презентує українським клубам програму розвитку чемпіонату.
"Тоді б я хотів почути думку клубів. Чи підтримають вони цю програму, чи ні", – сказав Метревелі каналам "Футбол".
Читайте також Двоє олігархів та алкогольний король: президент УПЛ розкритикував українські клуби
Мене не висуває жоден клуб, я ні з ким не обговорював це, ні з ким не радився, не просив мене підтримати. Я буду говорити не про те, щоб за мене голосували,
– сказав Метревелі.
Свою заяву він зробив 1-го квітня, однак переконує, що це не жарт.
Що відомо про Метревелі?
Метревелі 50 років. Він народився у Макіївці (Донецька область).
Михайло – український спортивний журналіст, телеведучий, медіа-менеджер, футбольний експерт та функціонер.
З 2010 до 2014 року обіймав посади віцепрезидента з питань Євро-2012, Національної телекомпанії України (НТКУ), а потім і першого віцепрезидента НТКУ.
У 2018 році дебютував і почав кар'єру експерта телеканалів "Футбол 1" і "Футбол 2", постійний учасник програми "Великий футбол".
Коли вибори глави УПЛ?
Чинним президентом УПЛ є швейцарець Томас Грімм. Він не подавав свою кандидатуру на вибори.
До заяви Метревелі єдиним кандидатом на пост президента УПЛ був Олександр Шевченко.
Дирекція української Прем'єр-ліги вирішила перенести вибори президента на 27 квітня через пандемію коронавірусу.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Талановита дзюдоїстка Білодід розповіла, за чим сумує під час карантинусьогодні , 10:36
-
Баскетболіст збірної України Бобров вилікувався від коронавірусусьогодні , 11:50
-
УЄФА може скасувати Суперкубок Європисьогодні , 09:49
-
Олександр Зінченко "покуражився" із собаками на тренуванні: відеосьогодні , 12:50
-
Головні новини спорту 2 квітнясьогодні , 12:28
-
Я – "дерев'яний" футболіст: Мілевський про свій рівень грисьогодні , 09:18