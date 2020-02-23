Ф'юрі – Уайлдер: головні цифри та факти видовищного реваншу
Британець Тайсон Ф'юрі, який переміг технічним нокаутом Деонтея Уайлдера і завоював пояс WBC, встановив декілька рекордів. Поєдинок відбувся у ніч з 22 на 23 лютого.
- Непереможний Ф'юрі став першим боксером в історії, який вигравав абсолютно всі пояси в суперважкому дивізіоні.
- Раніше Тайсон був чемпіоном за версіями WBO, WBA, IBO і IBF. Також Ф'юрі володів поясом The Ring і досі є лінійним чемпіоном в суперважкій вазі.
Як це було: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою
- Уайлдер протягом місяця може активувати пункт про реванш в контракті на другий поєдинок з Тайсоном. Розподіл гонорару в такому випадку буде в пропорції 40 на 60 на користь Тайсона.
- Під час поєдинку Ф'юрі лідирував на картках усіх суддів на момент зупинки бою. Тільки один суддя віддав Уайлдеру хоча б один раунд.
- Ф'юрі влучив 58 силових ударів. У першому поєдинку за 12 раундів він влучив лише 38.
Статистика ударів:
всього викинуто: 141 (Уайлдер) – 267 (Ф'юрі);
удари по корпусу: 34 (Уайлдер) – 82 (Ф'юрі).
- Реванш у Лас-Вегасі став найуспішнішим чемпіонським поєдинком в суперважкій вазі в історії штату Невада. На MGM Grand Garden Arena були присутні 15 816 фанатів.
- Дохід організаторів від продажу квитків склав 16 916 440 доларів.
- Реванш Ф'юрі і Уайлдера перевершив по прибутку реванш між Ленноксом Льюїсом і Евандером Холіфілдом.
- Тайсон Ф'юрі став другим найважчим чемпіоном у боксі з 1962 року (початку епохи WBC/WBA). Вага Ф'юрі перед реваншем з Уайлдером становила 123,8 кг. Рекорд належить росіянинові Миколі Валуєву (147 кг).
- Тайсон Ф'юрі завдав Деонтею Уайлдеру першої поразки в кар'єрі.
- Британець єдиний чинний чемпіон у суперважкій вазі, який не знає смаку поразок на професійному ринзі.
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