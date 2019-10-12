Ф'юрі достроково завершить бій з Усиком, на канвасі, – промоутер

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк називає Тайсона Ф'юрі боксером настрою. На його думку, Усик здолає британського суперятажа.

За словами Красюка, останній поєдинок Ф'юрі проти Валліна став одним з найгіршим для британця у кар'єрі. Як відомо, у Ф'юрі було жахливе розсічення, через яке бій могли зупинити. Однак поєдинок продовжився і Тайсон виграв рішенням суддів.

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Звичайно ж, всі експерти називають Тайсона Ф'юрі найскладнішим суперником для Усика. Не Джошуа, не Руїса, не Уайлдера, а саме Ф'юрі. Але останній бій Тайсона змусив сумніватися. Це був найбільш невиразний бій, найгірший для британця за останні роки. Але ми знаємо, що Ф'юрі – боксер настрою. Він може вийти в ринг так, як виходив проти Володимира Кличка, проти Деонтея Уайлдера. Але може так, як проти Отто Валліна.



Якщо Ф'юрі в такій самій формі вийде проти Усика, то, чи буде у нього одна рука прив'язана за спиною або буде і зовсім чотири руки – це його не врятує. Усик буде постійно рухатися, а неповороткий і важкий на ногах Тайсон достроково завершить бій. На канвасі,

– сказав Красюк.

Відео інтерв'ю Красюка

Тайсон Ф'юрі відомий своїми гострими заявами. У вересні британець заявив, що зможе перемогти Усика із зав'язаною рукою за спиною.

Британець мінливий боксер і часто робить заяви, які суперечать одна одній. Нещодавно Тайсона запитали про найбільш небезпечних боксерів. Він назвав чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера. Згодом Тайсон згадав й Усика.

Як відомо, у ніч з 12 на 13 жовтня Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі. Суперником Олександра буде американський ветеран Чазз Візерспун. Детальніше про поєдинок – читайте тут.