Ф'юрі підтвердив, що Кличко нокаутував Уайлдера

Британський боксер Тайсон Ф'юрі підтвердив слова Ділліана Уайта про те, що Володимир Кличко у 2014 році нокаутував американця Деонтея Уайлдера. Американець побував у нокауті під час спарингу.

В інтерв'ю Behind The Gloves Ф'юрі розповів, що чув цю історію не від одного боксера.

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Звичайно ж це правда. А з чого б йому брехати? Не забувайте, адже він там був, все бачив своїми очима. Скажу більше, я цю історію чув і раніше, і не тільки від Уайта. Я чув це і від людей з табору Кличка. Але це всього лише спаринг. У тренувальному таборі може статися все що завгодно. Я вам так скажу, краще полетіти в нокаут на спарингу, ніж під час титульного бою,

– резюмував Ф'юрі.

Як відомо, Деонтей Уайледр чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC.

34-річний американець провів на професійному ринзі 43 поєдинки та здобув 42 перемоги (41 нокаутом).

Ще один бій Уайледра завершився нічиєю. У грудні 2018 року Деонтей розійшовся миром з Тайсоном Ф'юрі. Боксери проведуть реванш 22 лютого.