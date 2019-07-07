Ф'юрі та Уайлдер проведуть реванш: стала відома попередня дата бою

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Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер

Британський боксер Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Уайлдер проведуть реванш. Бій боксерів, швидше за все, відбудеться у лютому 2020 року.

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) назвав дати й імена суперників на найближчі два бої.

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Перший бій Тайсона начебто відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку проти Джаррелла Міллера (23-0-1, 21 КО), повідомляє World Boxing News.

Промоутер Міллера Дмитро Саліта відмовився коментувати цю інформацію.

Другий бій 22 лютого 2020 року в Лас-Вегасі або Нью-Йорку повинен бути проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера (41-0-1, 40 КО).

WBN стверджує, що реваншу Уайлдера й Ф'юрі в лютому можуть перешкодити тільки травми боксерів у проміжних боях.

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Як відомо, перша зустріч в рингу між Уайлдером та Ф'юрі завершилася внічию – незважаючи на те, що Тайсон Ф'юрі двічі побував в нокдауні. Судді роздільним рішенням не змогли віддати перемогу кому-небудь із суперників.

Нещодавно обидва боксери провели по поєдинку. Уайлдер вдев'яте успішно захистив звання чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі. Він очікувано нокаутував обов'язкового претендента Домініка Брізіла.

У свою чергу Тайсон Ф'юрі легко здолав Томаса Шварца. Арбітр бою вже у другому раунді був змушений його зупинити.

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Теги: Бокс Тайсон Фюрі Деонтей Вайлдер Новини Спорту Спорт
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