Чемпіонат Європи з гандболу 2020 – що це за вид спорту та які правила

З 9 до 26 січня 2020 року у трьох країнах Європи (Австрії, Норвегії, Швеції) відбудеться 14-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків. Вперше в турнірі братимуть участь 24 європейські збірні. Спорт24 розповідає про основні правила гандболу та чемпіонат Європи.

Правила гандболу

гра відбувається у закритому приміщенні на прямокутному майданчику розміром 40×20м;

внутрішні розміри воріт: ширина 3 метри, висота 2 метри;

команда складається з 14 осіб, з яких одночасно на майданчику можуть перебувати не більше 7, інші є запасними.

воротар може в будь-який час стати польовим гравцем. Аналогічно й польовий гравець може в будь-який час стати воротарем;

існують такі позиції (амплуа) гравців в гандболі: воротар, крайні, центральний або розігруючий, напівсередні, лінійний;

матч обслуговується двома рівноправними суддями й складається з двох таймів по 30 хвилин та 15-хвилинною перервою. Відлік часу не переривається при короткочасних зупинках гри;

гравці можуть кидати, ловити, штовхати і зупиняти м'яч, використовуючи руки, голову, корпус, стегна і коліна;

гравець може утримувати м'яч не більше 3 секунд, а також робити з ним не більше 3 кроків, після чого повинен передати м'яч іншому гравцеві, кинути його по воротах або вдарити його об підлогу;

перебувати в межах площі воріт може тільки воротар відповідної команди. Однак перетинати кордон площі воріт у стрибку дозволено;

дозволяється відбирати м'яч у суперника відкритою долонею, контролювати переміщення суперника зігнутими руками при контакті з ним, блокувати суперника корпусом;

не дозволяється розігрувати м'яч пасивно, без видимих ​​спроб атакувати;

матч виграє команда, яка закинула більше м'ячів, ніж супротивник. Нічиї допускаються, але в разі необхідності виявити переможця гри може бути призначено додатковий час та/або серія 7-метрових кидків (залежно від регламенту змагання);

правила передбачають 3 види персональних покарань: попередження, видалення на 2 хвилини та дискваліфікація (видалення до кінця гри).

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Відео офіційної пісні Євро-2020

Формат Євро-2020

У фінальному раунді чемпіонату Європи братиме участь 24 європейських збірних у шести групах.

У наступний раунд виходять 12 команд – по дві команди з кожної групи. Надалі вони будуть поділені на два секстети й зіграють за коловою системою.

Дві найкращі збірні з двох груп вийдуть до півфіналу.

Чемпіонат Європи приймають три країни Австрія, Норвегія та Швеція. Поєдинки відбудуться у шести містах:

Стокгольм (Tele2 Арена);

Мальме (Малмье-Арена);

Гетеборг (Скандинавіум);

Відень (Вінер Штадтгалле);

Грац (Грац Штадтхалле);

Тронхейм (Тронхейм Арена).

Учасники Євро-2020

Група A

Білорусь

Хорватія

Чорногорія

Сербія

Група B

Австрія

Чехія

Північна Македонія

Україна

Група C

Німеччина

Іспанія

Латвія

Нідерланди

Група D

Боснія і Герцеговина

Франція

Норвегія

Португалія

Група E

Данія

Угорщина

Ісландія

Росія

Група F

Польща

Словенія

Швейцарія

Швеція

До слова: Збірна України з гандболу без шансів програла в товариському матчі напередодні Євро-2020



Збірна України / фото: handball.net.ua

Склад збірної України

Семеро гравців збірної України виступають за кордоном, ще 11 гандболістів захищають кольори українських клубів "Мотор" і ZTR.

Воротарі:

1. Антон Терехов – "Погонь-Щецин" (Польща)

12. Антон Деревянкін – ZTR

55. Геннадій Комок – "Мотор"

Польові гравці:

4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина)

5. Андрій Акіменко – ZTR

10. Олександр Шевельов – "Єврофарм Работнік" (Македонія)

11. Захар Денисов – "Мотор"

13. Владислав Залевський – ZTR

14. Дмитро Дорощук – "Мотор"

15. Олександр Тільте – ZTR

17. Дмитро Горіга – "Погонь-Щецин" (Польща)

20. Артем Козакевич – "Мотор"

21. Євген Жук – "Пєрмскіє мєдвєді" (Росія)

22. Роман Чичикало – "Заглембє Любін" (Польща)

25. Павло Гурковський – "Мотор"

26. Станіслав Жуков – "Мотор"

32. Владислав Остроушко – "Єврофарм Работнік" (Македонія)

77. Дмитро Ільченко – ZTR

Головний тренер – Сергій Бебешко

Тренер – Микола Степанець

Матчі на груповій стадії Євро-2020 (Відень)

10.01. Україна – Македонія (21:30 за київським часом)

12.01. Україна – Австрія (19:15 за київським часом)

14.01. Україна – Чехія (21:30 за київським часом)

Досягнення України

Перший матч чоловіча збірна України з гандболу провела 7 квітня 1993 року. "Синьо-жовті" програли Румунії з рахунком 25:16.

Найбільшу перемогу у своїй історії українці здобули 23 травня 1999 року, розгромивши Нідерланди 33:13.

Найбільша поразка сталася 18 листопада 1993. Україна програла Данії – 14:30. З такою ж різницею м'ячів у 2007 році Україну перемогла Словаччина – 43:19.

Збірна України з гандболу ніколи не виступала на Олімпійських іграх. У 2001 році на чемпіонаті світу українці посіли 7-у сходинку, що є найкращим результатом в історії команди.

На чемпіонаті Європи у 2012 році "синьо-жовті" посіли 11-е місце.



Чинні чемпіони Європи іспанці / фото: aipsmedia.com

Фаворити та шанси України

До когорти грандів європейського гандлболу можна віднести збірні Іспанії, Німеччини, Франції, Швеції, Данії, Сербії, Польщі та Хорватії.

Чинним чемпіоном Європи є Іспанія. Найбільше титулів чемпіона Європи здобула Швеція – 4. Двічі континентальну першість вигравали Німеччина, Франція та Данія. Одного разу перемагала Іспанія та Росія.

Українська збірна не входить до фаворитів Євро-2020. Перший матч українці зіграють проти Північної Македонії і вважаються аутсайдером.

Однак, команда Сергія Бебешко повинна потрапити до числа 12 команд, які зіграють у наступному раунді.

Де дивитися гандбол

В Україні Телеканали "UA:Перший" і SPORT 1 покажуть матчі чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи з гандболу.

Окрім матчів національної команди, SPORT 1 покаже всі ігри турніру.