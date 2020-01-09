Чемпіонат Європи з гандболу 2020 – що це за вид спорту та які правила
З 9 до 26 січня 2020 року у трьох країнах Європи (Австрії, Норвегії, Швеції) відбудеться 14-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків. Вперше в турнірі братимуть участь 24 європейські збірні. Спорт24 розповідає про основні правила гандболу та чемпіонат Європи.
Правила гандболу
- гра відбувається у закритому приміщенні на прямокутному майданчику розміром 40×20м;
- внутрішні розміри воріт: ширина 3 метри, висота 2 метри;
- команда складається з 14 осіб, з яких одночасно на майданчику можуть перебувати не більше 7, інші є запасними.
- воротар може в будь-який час стати польовим гравцем. Аналогічно й польовий гравець може в будь-який час стати воротарем;
- існують такі позиції (амплуа) гравців в гандболі: воротар, крайні, центральний або розігруючий, напівсередні, лінійний;
- матч обслуговується двома рівноправними суддями й складається з двох таймів по 30 хвилин та 15-хвилинною перервою. Відлік часу не переривається при короткочасних зупинках гри;
- гравці можуть кидати, ловити, штовхати і зупиняти м'яч, використовуючи руки, голову, корпус, стегна і коліна;
- гравець може утримувати м'яч не більше 3 секунд, а також робити з ним не більше 3 кроків, після чого повинен передати м'яч іншому гравцеві, кинути його по воротах або вдарити його об підлогу;
- перебувати в межах площі воріт може тільки воротар відповідної команди. Однак перетинати кордон площі воріт у стрибку дозволено;
- дозволяється відбирати м'яч у суперника відкритою долонею, контролювати переміщення суперника зігнутими руками при контакті з ним, блокувати суперника корпусом;
- не дозволяється розігрувати м'яч пасивно, без видимих спроб атакувати;
- матч виграє команда, яка закинула більше м'ячів, ніж супротивник. Нічиї допускаються, але в разі необхідності виявити переможця гри може бути призначено додатковий час та/або серія 7-метрових кидків (залежно від регламенту змагання);
- правила передбачають 3 види персональних покарань: попередження, видалення на 2 хвилини та дискваліфікація (видалення до кінця гри).
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Відео офіційної пісні Євро-2020
Формат Євро-2020
У фінальному раунді чемпіонату Європи братиме участь 24 європейських збірних у шести групах.
У наступний раунд виходять 12 команд – по дві команди з кожної групи. Надалі вони будуть поділені на два секстети й зіграють за коловою системою.
Дві найкращі збірні з двох груп вийдуть до півфіналу.
Чемпіонат Європи приймають три країни Австрія, Норвегія та Швеція. Поєдинки відбудуться у шести містах:
- Стокгольм (Tele2 Арена);
- Мальме (Малмье-Арена);
- Гетеборг (Скандинавіум);
- Відень (Вінер Штадтгалле);
- Грац (Грац Штадтхалле);
- Тронхейм (Тронхейм Арена).
Учасники Євро-2020
Група A
Білорусь
Хорватія
Чорногорія
Сербія
Група B
Австрія
Чехія
Північна Македонія
Україна
Група C
Німеччина
Іспанія
Латвія
Нідерланди
Група D
Боснія і Герцеговина
Франція
Норвегія
Португалія
Група E
Данія
Угорщина
Ісландія
Росія
Група F
Польща
Словенія
Швейцарія
Швеція
До слова: Збірна України з гандболу без шансів програла в товариському матчі напередодні Євро-2020
Збірна України / фото: handball.net.ua
Склад збірної України
Семеро гравців збірної України виступають за кордоном, ще 11 гандболістів захищають кольори українських клубів "Мотор" і ZTR.
Воротарі:
1. Антон Терехов – "Погонь-Щецин" (Польща)
12. Антон Деревянкін – ZTR
55. Геннадій Комок – "Мотор"
Польові гравці:
4. Євген Буйненко – Orosházi FKSE (Угорщина)
5. Андрій Акіменко – ZTR
10. Олександр Шевельов – "Єврофарм Работнік" (Македонія)
11. Захар Денисов – "Мотор"
13. Владислав Залевський – ZTR
14. Дмитро Дорощук – "Мотор"
15. Олександр Тільте – ZTR
17. Дмитро Горіга – "Погонь-Щецин" (Польща)
20. Артем Козакевич – "Мотор"
21. Євген Жук – "Пєрмскіє мєдвєді" (Росія)
22. Роман Чичикало – "Заглембє Любін" (Польща)
25. Павло Гурковський – "Мотор"
26. Станіслав Жуков – "Мотор"
32. Владислав Остроушко – "Єврофарм Работнік" (Македонія)
77. Дмитро Ільченко – ZTR
Головний тренер – Сергій Бебешко
Тренер – Микола Степанець
Матчі на груповій стадії Євро-2020 (Відень)
10.01. Україна – Македонія (21:30 за київським часом)
12.01. Україна – Австрія (19:15 за київським часом)
14.01. Україна – Чехія (21:30 за київським часом)
Досягнення України
Перший матч чоловіча збірна України з гандболу провела 7 квітня 1993 року. "Синьо-жовті" програли Румунії з рахунком 25:16.
Найбільшу перемогу у своїй історії українці здобули 23 травня 1999 року, розгромивши Нідерланди 33:13.
Найбільша поразка сталася 18 листопада 1993. Україна програла Данії – 14:30. З такою ж різницею м'ячів у 2007 році Україну перемогла Словаччина – 43:19.
Збірна України з гандболу ніколи не виступала на Олімпійських іграх. У 2001 році на чемпіонаті світу українці посіли 7-у сходинку, що є найкращим результатом в історії команди.
На чемпіонаті Європи у 2012 році "синьо-жовті" посіли 11-е місце.
Чинні чемпіони Європи іспанці / фото: aipsmedia.com
Фаворити та шанси України
До когорти грандів європейського гандлболу можна віднести збірні Іспанії, Німеччини, Франції, Швеції, Данії, Сербії, Польщі та Хорватії.
Чинним чемпіоном Європи є Іспанія. Найбільше титулів чемпіона Європи здобула Швеція – 4. Двічі континентальну першість вигравали Німеччина, Франція та Данія. Одного разу перемагала Іспанія та Росія.
Українська збірна не входить до фаворитів Євро-2020. Перший матч українці зіграють проти Північної Македонії і вважаються аутсайдером.
Однак, команда Сергія Бебешко повинна потрапити до числа 12 команд, які зіграють у наступному раунді.
Де дивитися гандбол
В Україні Телеканали "UA:Перший" і SPORT 1 покажуть матчі чоловічої збірної України на чемпіонаті Європи з гандболу.
Окрім матчів національної команди, SPORT 1 покаже всі ігри турніру.
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