Гармаш отримає суворе покарання за червону картку у матчі з "Шахтарем"

Секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко розповів, що Денис Гармаш пропустить матчі УПЛ через пряму червону картку в грі Кубка України з "Шахтарем" (1:1, 3:4 по пен.).

Хавбек "Динамо" пропустить кілька важливих поєдинків команди в чемпіонаті України. Проти "Маріуполя" він точно не зіграє і на 99% пропустить зустріч з "Шахтарем" в УПЛ.

Також київське "Динамо" не зможе розраховувати на чотирьох основних гравців у матчі проти "Маріуполя"

За регламентом Денис Гармаш не має права грати у наступному турі УПЛ, незважаючи на те, що червона картка була показана в матчі Кубка України. Причина полягає в тому, що це пряма червона картка, а значить покарання поширюється і на матчі УПЛ,

– заявив секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко в коментарі Betnews365.com.

Представник контроль-дисциплінарного комітету також зазначив, що в четвер відбудеться засідання, на якому Гармаш може отримати дискваліфікацію за грубі дії.

У четвер відбудеться засідання КДК ФФУ, на якому буде визначено термін дискваліфікації Гармаша. У будь-якому випадку, проти Маріуполя він не зіграє. У регламенті передбачено відбування покарання за пряму червону картку, отриману в кубковому матчі, в наступному поєдинку Кубка, але це відноситься до червоних за "позбавлення очевидної гольової можливості. У випадку з гравцем "Динамо" мова йде про агресивну поведінку під час зупинки гри.

Якщо Гармаш отримає передбачену в таких випадках дискваліфікацію, то крім гри з "Маріуполем" і "Шахтарем", гравець "Динамо" також пропустить зустрічі УПЛ проти ФК "Львів" та "Олександрії".

У матчі Кубка України також видалення в складі "Шахтаря" заробив також Жуніор Мораес, а в підсумку "гірники" пройшли далі, перемігши лише в серії пенальті.

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